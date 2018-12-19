快訊／陳德烈求婚成功！　單膝下跪…「無雙樂團」女友點頭了

娛樂中心／綜合報導

藝人陳德烈因擅長烹飪，在演藝圈有型男主廚之稱，19日他被爆出已經向交往多年的女友，「無雙樂團」的創團團員陳咏彤求婚成功，且求婚影片在IG上被曝光，只見他眾親友的圍繞下，拿著戒指向女友下跪，大家也為兩人感到開心不已。

▲陳德烈向女友求婚成功。（圖／翻攝自IG／陳德烈、陳咏彤）

陳德烈向女友下跪求婚的影片，被親友曝光在IG限時動態上，喜訊因此曝光，畫面中陳德烈身穿黑色皮外套，搭配拿著戒指，跪在女友面前，成功讓對方點頭。事實上，陳德烈與女友已經交往多年，但兩人一向非常低調，鮮少公開放閃，但他非常疼愛女友，在情人節的時候，還會親自設計巧克力夾心寶盒給對方。

▲陳德烈向女友陳咏彤求婚成功。（圖／翻攝自IG／陳咏欣）

▲陳咏彤不時會在社群網站上曬出2人合照。（圖／翻攝自IG／陳咏彤）

陳咏彤過去與雙胞胎妹妹陳咏欣組成「無雙樂團」，兩人都是創團成員，以國樂雙胞胎美女打響知名度，不過兩人在2009年就已經退出演藝圈，利用打工經驗熟知網拍的流程，自創品牌「LOVE BABY TWINS」。而目前陳咏彤正專注經營「La femme chic」品牌。

▲陳咏彤與雙胞胎妹妹陳咏欣，兩人是國樂「無雙樂團」的創團成員。（圖／翻攝自YouTube／陳欣欣LOVEBABYTWINS）

