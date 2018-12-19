沈玉琳上這節目26次唬爛觀眾愛　「看膩」第一名又是他

記者林彥君／台北報導

沈玉琳、馬國賢、PAUL、詹子晴、瑪麗亞、小鐘和楊晨熙日前上中天《小明星大跟班》，7位藝人經由街訪調查，票選出「看膩排行」，吳宗憲、Sandy更宣布：「這集節目後會過濾來賓，最差的，2019年整年都不會出現！」讓現場來賓聽聞崩潰直呼：「太硬啦！為了一集要犧牲一年？」

▲沈玉琳。（圖／中天提供）



沈玉琳2018年總共上了26次《小明星大跟班》，在「年度通告王 觀眾看膩了誰」排行第7名，是路人認為7位藝人中，最看不膩的通告王，紛紛給予好評，指沈玉琳「太好笑」、「妙語如珠」、「很唬爛但又想看他唬爛」，還有路人說：「在這個絕望時代，需要玉琳哥散播歡笑散播愛！」

對此沈玉琳一本正經地說：「非常感恩，這輩子影響我最深的，除了我爸以外就是憲哥，憲哥一直教我，要把每場錄影當成生命中最後一場，我錄影生生不息的火焰，大家感覺出來了！」

▲馬國賢 。（圖／中天提供）



至於被預測可能是前二名的馬國賢、PAUL則臉色凝重，馬國賢先是說：「如果第二名不是我，我想先離開。」PAUL笑虧：「他（馬國賢）應該不會，他有馬媽媽呀！」此話一出立刻被全場來賓吐槽：「你（PAUL）才是靠咪咪吧！」沒想到最後結果出爐，馬國賢再度被票選「被看膩」排行榜第一名，他今年一共上了18次《小明星大跟班》，被路人嫌棄「存在感很低」、「馬媽媽比他有趣」。

馬國賢對此超崩潰，無奈回：「虛心受教。」吳宗憲則悠悠說：「我不擅長講告別的話，前方路茫茫，請你要小心。」沈玉琳在一旁補刀：「這麼多年下來他習慣啦！」笑翻全場。