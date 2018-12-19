ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

西門町吃飯…店員手滑「熱湯倒小朋友身上」！　「誇張反應」惹火曾國城：打死他

記者潘慧中／綜合報導

楊晨熙以「果凍姐姐」在兒童台走紅，離開後朝綜藝節目發展，她近日分享去西門町某間韓式料理店用餐的不愉快經驗，不但工讀生翻倒熱湯澆到友人的小孩身上，老闆娘事後處理的態度也很誇張，曾國城聽了也難得動怒：「這家店死定了，如果被我知道了！」

▲▼服務生「熱湯倒小朋友身上」惹火曾國城（圖／翻攝自YouTube／一袋女王）

▲楊晨熙分享不愉快的用餐經驗。（圖／翻攝自YouTube／一袋女王）

楊晨熙在《一袋女王》透露一踏進店裡，老闆娘完全沒有要招呼客人，這就算了，工讀生的服務態度很差，由於同行友人有帶小孩，她們早就交代盡量別從小朋友旁邊上菜，但服務生講都講不聽，第3次上菜時悲劇發生。

▲▼服務生「熱湯倒小朋友身上」惹火曾國城（圖／翻攝自YouTube／一袋女王）

▲▼曾國城聽了也很憤慨。（圖／翻攝自YouTube／一袋女王）

▲▼服務生「熱湯倒小朋友身上」惹火曾國城（圖／翻攝自YouTube／一袋女王）

「熱呼呼的湯就倒在小朋友身上」楊晨熙回憶道，一個小孩被潑灑到手臂、另一個孩子則是被潑到雙腿，小朋友大哭成一團，家長連忙拿東西擦，孩子隔天全起了水泡，連曾國城聽了也氣罵：「打死他！」

▲▼服務生「熱湯倒小朋友身上」惹火曾國城（圖／翻攝自YouTube／一袋女王）

▲▼楊晨熙透露老闆娘和服務生的態度都很差。（圖／翻攝自YouTube／一袋女王）

▲▼服務生「熱湯倒小朋友身上」惹火曾國城（圖／翻攝自YouTube／一袋女王）

更誇張的是，工讀生只是匆忙拿了抹布出來擦拭汙漬，完全沒有要拿冰塊出來幫忙冰敷的意思，楊晨熙透露老闆娘當時只探頭跟服務生說：「你處理一下齁，我進去再忙」，不以為意的態度讓現場所有人超傻眼。

▲楊晨熙片段約從24：18分開始。（影／取自YouTube／一袋女王）

ELLA驚爆懷第二胎！　 賴解孵妙回「5個哈」

推薦閱讀

法拉利車主其實很倒霉！　廖人帥仍「堅持捐10萬」原因曝光：他頭低到不能再低

4 in Love「全素顏」喝下午茶！　「閨蜜髮型」自拍…網：凍齡18年

求愛SOP「這步驟」出錯！徐小可哭訴「都不碰我」　阿Ben：以為要我洗洗睡

1歲Romeo現身演唱會！　昆凌待包廂「比1個動作」隔空示❤閃炸

前夫再婚當天…　「華航林依晨」PO文：別忘了自己多有魅力

老公FB忘登出「想去休息嗎」抓包偷情私訊！　她卻心軟了：他很可憐

小S「亂剪頭髮」半夜PO照　「喝醉的代價」網看傻：完了！

老婆「一周停車費7千」他收帳單崩潰！　黑人「中肯建議」求生慾超強

飛翔指定搭文湖線！　范瑋琪「街頭舉動」全被拍…網讚：為母則強

小鬼噤聲5hr…終於鬆口「和妞妞關係」！　網幫QQ：超有風度

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

陳德烈甜讚：我女友非常漂亮！　陳咏彤10年前就是人氣網紅

真實版《比悲傷》！男罹癌忍痛分手　前女友現在嫁人了

邪門！她烏鴉嘴呆問：這塊鐵滾下來會壓死人嗎　幾天後「同學全死了」

定延哽咽道歉：真的累了！　TWICE被挖出「集體累垮倒地」

小鬼穩交3年噴綠光！　趁他出國…妞妞勾「棒棒堂富二代」過夜12hr

《星光》歌手消失5年「當爸了」　認祕婚：女兒今滿月！

快訊／陳德烈求婚成功！　單膝下跪…「無雙樂團」女友點頭了

小鬼噤聲5hr…終於鬆口「和妞妞關係」！　網幫QQ：超有風度

咘咘在峇里島婚禮上大哭　修杰楷笑曝「真實原因」

半年前喊「沒人愛比死還慘」　謝霆鋒82歲爸復合33歲女友！

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

曾國城, 楊晨熙

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 瘋電影／蜘蛛人：新宇宙　平行宇宙開啟蜘蛛人聯盟
  2. 斷開胡睿兒..楊琳月收銳減！單飛後消瘦15KG「瘦一圈照」曝光
  3. 半年前喊「沒人愛比死還慘」　謝霆鋒82歲爸復合33歲女友！
  4. 布魯克林官宣！　「手摸新歡翹臀」認愛…繼超殺女後IG首放閃
  5. 《星空》林暉閔長大變了！新戲成兇狠壞囝仔當街砍人
  6. 雷／《男朋友》朴寶劍愛上她虐慘　遭上層霸凌逼哭粉絲
  7. 《延禧》PK掉《如懿》　夯衝愛奇藝台灣2018陸劇冠軍
  8. 痛毆女友！蔣勁夫爆被日警二度逮捕　「接受最長20天調查」
  9. 《阿拉丁》真人版「神燈精靈」造型曝光！網驚呆：不是藍的？
  10. 張鈞甯曝《如懿》拍攝內幕！娘娘們聊天「霍建華躲遠遠」

熱門快報

專家：房價一跌不振？買房趁現在

專家：房價一跌不振？買房趁現在

房市要回到過往榮景？不可能！稍有反彈恐也是冬季偶見陽光

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

許願池狂歡月

許願池狂歡月

搜集許願小物，天天抽百杯熱美式咖啡，週週抽最強3C產品～再抽冬季推薦家電

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366