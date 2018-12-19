西門町吃飯…店員手滑「熱湯倒小朋友身上」！　「誇張反應」惹火曾國城：打死他

記者潘慧中／綜合報導

楊晨熙以「果凍姐姐」在兒童台走紅，離開後朝綜藝節目發展，她近日分享去西門町某間韓式料理店用餐的不愉快經驗，不但工讀生翻倒熱湯澆到友人的小孩身上，老闆娘事後處理的態度也很誇張，曾國城聽了也難得動怒：「這家店死定了，如果被我知道了！」

▲楊晨熙分享不愉快的用餐經驗。（圖／翻攝自YouTube／一袋女王）



楊晨熙在《一袋女王》透露一踏進店裡，老闆娘完全沒有要招呼客人，這就算了，工讀生的服務態度很差，由於同行友人有帶小孩，她們早就交代盡量別從小朋友旁邊上菜，但服務生講都講不聽，第3次上菜時悲劇發生。

▲▼曾國城聽了也很憤慨。（圖／翻攝自YouTube／一袋女王）



「熱呼呼的湯就倒在小朋友身上」楊晨熙回憶道，一個小孩被潑灑到手臂、另一個孩子則是被潑到雙腿，小朋友大哭成一團，家長連忙拿東西擦，孩子隔天全起了水泡，連曾國城聽了也氣罵：「打死他！」

▲▼楊晨熙透露老闆娘和服務生的態度都很差。（圖／翻攝自YouTube／一袋女王）



更誇張的是，工讀生只是匆忙拿了抹布出來擦拭汙漬，完全沒有要拿冰塊出來幫忙冰敷的意思，楊晨熙透露老闆娘當時只探頭跟服務生說：「你處理一下齁，我進去再忙」，不以為意的態度讓現場所有人超傻眼。

▲楊晨熙片段約從24：18分開始。（影／取自YouTube／一袋女王）