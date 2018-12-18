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陳奕迅被質疑抄襲南韓歌曲！　露面回應「我不想再說了」

記者關韶文／台北報導

歌王陳奕迅18日來台舉辦《L.O.V.E. in F.R.A.M.E.S.》放映會，這支影片紀錄Eason與DUO團隊8年來的珍貴點滴，彼此間無分高低，印證Eason在團隊中也是個平凡的主音。陳奕迅受訪時，被問到音樂抄襲一事，他則說，「因為我真的沒聽過這首歌，已經不想再澄清。」

▲▼陳奕迅音樂會特映會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼陳奕迅舉辦音樂分享會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼陳奕迅音樂會特映會。（圖／記者屠惠剛攝）

陳奕迅日前被爆出抄襲風波，香港網友日前在討論區熱議，質疑《可一可再》的旋律跟《從1月到6月》十分相似，尤其開頭幾乎一模一樣，懷疑陳奕迅是否抄襲尹鍾信。有些人認為確實很像，認為有「部分抄襲」的可能；但也有人覺得「不像啊」、「是有點像，但應該不是抄的」，反應不一。

▲▼陳奕迅音樂會特映會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼陳奕迅開心玩起拍攝道具。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼陳奕迅音樂會特映會。（圖／記者屠惠剛攝）

陳奕迅來台舉辦分享會時被問到此題，他則說，「後來朋友有發給我，還蠻好聽，但是我聽不懂韓文，不過確實第三句有些誇張。」陳奕迅坦言，「寫完的時候，有一種西洋薩克斯風曲子的感覺，我不想要再說這個了。」

事實上，陳奕迅從5月開始發表單曲至今，新專輯終於正式和大家見面，《L.O.V.E.》專輯至今也已締造非常多的好成績，包括已發行單曲《與你常在》、《漸漸》、《可一可再》、《破壞王》和《龍舌蘭》，在亞洲等地共獲得82個冠軍。

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