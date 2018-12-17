ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

羅美玲拍《雙城》偷看小抄　一唱「這首歌」就想哭

記者李欣容／綜合報導

導演葉天倫邀請羅美玲、小男孩樂團在《雙城故事》中演出，才剛舉行完溫馨音樂派對，還當場組成「胖男孩」團體，葉天倫自嘲，「因為我是三位數的體重啦。」羅美玲透露，拍戲時唱到《我要的愛不是這樣》，因為歌詞太難，讓她每次唱就想哭，還印了小抄偷看提詞。

▲▼ 《雙城故事》音樂會-導演葉天倫、羅美玲。（圖／青睞影視提供）

▲葉天倫（右1）和小男孩樂團。（圖／青睞影視提供）

小男孩樂團是第一次參與戲劇演出，直呼好玩，在派對中他們現場演唱了《Never The Point》中文版、《你，這個小東西》、《我要的愛不是這樣》，其中《我要的愛不是這樣》歌詞非常複雜，主唱米非笑說：「這首歌歌詞超難背的！」羅美玲搞笑透露，拍戲時唱到這首歌就難到想哭，她還印了小抄偷看提詞。

▲▼ 《雙城故事》音樂會-導演葉天倫、羅美玲。（圖／青睞影視提供）

▲導演葉天倫、羅美玲。（圖／青睞影視提供）

葉天倫以前曾當過配音員，當時的錄音師是戴志光，認識15年的兩人，在《雙城》再次合作，戴志光提到混音的過程，他與負責版權音樂的朋友及創作老師一起先看腳本，討論過腳本後、看初剪，再定出音樂方向，「腳本故事是導演跟演員一起創作出來，配樂是幫助，能把情緒墊到更高。」

過去一集電視劇的混音三小時能做完，但《雙城》每集得花一個禮拜，「大家可以聽到很細節的音效，台灣場景的蟬叫聲、舊金山鳥叫聲，都是很細緻的處理。」

▲▼ 《雙城故事》音樂會-導演葉天倫、羅美玲。（圖／青睞影視提供）

▲小男孩樂團首次參與戲劇演出。（圖／青睞影視提供）

欠扁鸚鵡意外入鏡測速照相機　鳥嘴狂啄：抓到違規了沒呀～

推薦閱讀

電風扇阿姨韓慧景57歲過世！　「沙拉油注入全臉」9年無法閉眼…毀容前美照曝光

媽已經子宮下垂…法拉利孝子自責「還牽連她」 廖人帥求肉搜： 想盡心意

蕭敬騰累垮跪求：以後封mic！　「這個地區」恐成最後演出

解惑／《比悲傷》破億憑什麼？PTT「狂刷負評」　卻忘了關鍵4大原因

張學友演唱會「8排26號座位」永遠空著！　背後原因鼻酸：留給天堂的她

館長10分鐘回應洗白孫安佐！　「台灣很多年輕人喪盡天良又垃圾」

鐘鉉離開一年了！　SHINee「18日0點0分」發47秒影片：永遠愛你

咘咘「綁包頭露甜笑」近照曝光！　網看傻：還以為賈靜雯

館長下戰帖孫安佐：我沒死之前，等你超越！　「215字暖心回應」吸9千人淚讚

蘇有朋、趙薇都瘋了！搶和「神級國際巨星」合照嗨爆

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

電風扇阿姨韓慧景57歲過世！　「沙拉油注入全臉」9年無法閉眼…毀容前美照曝光

媽已經子宮下垂…法拉利孝子自責「還牽連她」 廖人帥求肉搜： 想盡心意

蕭敬騰累垮跪求：以後封mic！　「這個地區」恐成最後演出

解惑／《比悲傷》破億憑什麼？PTT「狂刷負評」　卻忘了關鍵4大原因

張學友演唱會「8排26號座位」永遠空著！　背後原因鼻酸：留給天堂的她

館長10分鐘回應洗白孫安佐！　「台灣很多年輕人喪盡天良又垃圾」

鐘鉉離開一年了！　SHINee「18日0點0分」發47秒影片：永遠愛你

咘咘「綁包頭露甜笑」近照曝光！　網看傻：還以為賈靜雯

館長下戰帖孫安佐：我沒死之前，等你超越！　「215字暖心回應」吸9千人淚讚

蘇有朋、趙薇都瘋了！搶和「神級國際巨星」合照嗨爆

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

葉天倫, 小男孩樂團, 羅美玲, 雙城故事

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 尾牙廠商：票選最想看的歌手！朱俐靜一上台「傻眼爆哭」
  2. 混血帥哥在森林中相伴！　歌曲前面出現「女人喘息聲」
  3. 他最熟悉「王心凌的身體」　繼《心電心》後等9年合作了！
  4. 李懿苦練彭佳慧成名曲　陳國華「聽完她歌聲」無言了
  5. 女星夜遊險撞鬼…出發後友人敏感體質「起反應」
  6. 下大雪4台灣旅客半夜沒房住！　吳宗憲「主動加床」邀他們一起睡
  7. 老公FB忘登出「想去休息嗎」抓包偷情私訊！　她卻心軟了：他很可憐
  8. 《水行俠》反派會加入自殺突擊隊！　「原著洩密」演員回應了
  9. 終於來了！頑童首次登《紅白》演出：2019一起幹大事
  10. 泰民牛奶肌的秘密就是吃這道！3間和鐘鉉一起嗑的豬腳店科普

熱門快報

專家：房價一跌不振？買房趁現在

專家：房價一跌不振？買房趁現在

房市要回到過往榮景？不可能！稍有反彈恐也是冬季偶見陽光

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

許願池狂歡月

許願池狂歡月

搜集許願小物，天天抽百杯熱美式咖啡，週週抽最強3C產品～再抽冬季推薦家電

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366