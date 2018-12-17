羅美玲拍《雙城》偷看小抄　一唱「這首歌」就想哭

記者李欣容／綜合報導

導演葉天倫邀請羅美玲、小男孩樂團在《雙城故事》中演出，才剛舉行完溫馨音樂派對，還當場組成「胖男孩」團體，葉天倫自嘲，「因為我是三位數的體重啦。」羅美玲透露，拍戲時唱到《我要的愛不是這樣》，因為歌詞太難，讓她每次唱就想哭，還印了小抄偷看提詞。

▲葉天倫（右1）和小男孩樂團。（圖／青睞影視提供）

小男孩樂團是第一次參與戲劇演出，直呼好玩，在派對中他們現場演唱了《Never The Point》中文版、《你，這個小東西》、《我要的愛不是這樣》，其中《我要的愛不是這樣》歌詞非常複雜，主唱米非笑說：「這首歌歌詞超難背的！」羅美玲搞笑透露，拍戲時唱到這首歌就難到想哭，她還印了小抄偷看提詞。

▲導演葉天倫、羅美玲。（圖／青睞影視提供）

葉天倫以前曾當過配音員，當時的錄音師是戴志光，認識15年的兩人，在《雙城》再次合作，戴志光提到混音的過程，他與負責版權音樂的朋友及創作老師一起先看腳本，討論過腳本後、看初剪，再定出音樂方向，「腳本故事是導演跟演員一起創作出來，配樂是幫助，能把情緒墊到更高。」

過去一集電視劇的混音三小時能做完，但《雙城》每集得花一個禮拜，「大家可以聽到很細節的音效，台灣場景的蟬叫聲、舊金山鳥叫聲，都是很細緻的處理。」





▲小男孩樂團首次參與戲劇演出。（圖／青睞影視提供）