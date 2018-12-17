KID送禮餅見「正妹粉絲」嗨翻　熊熊傻眼：你冷靜一點！

記者李欣容／綜合報導

熊熊、KID在《星光雲！RUN新聞》中親自挑禮餅送給粉絲吃，其中一位粉絲長得太可愛，讓KID興奮衝向馬路，熊熊只能在一旁傻眼喊：「你冷靜一點！」

▲▼ 熊熊、KID送下午茶給網友。（圖／ETtoday，下同）

熊熊、KID第一站到台北車站，KID在與粉絲通電華時還逼問：「看我比較多還是看熊熊？」好在對方反應快，直接回：「都有看！」兩位主持人在車上模仿起各種動物叫聲，不管怎樣都只有「伊伊、啊啊」變不出另外一種聲音，兩人為此笑成一團。

KID臨時起意，決定現場有來的都送散裝餅乾，很擔心來的人不多，「他們只參加夏天的啦！」熊熊大方回：「算是很實在，冬天確實沒什麼好看。」還有人在直播留言串貼出推銷詞，讓KID直喊：「你就是剛剛的店長吧！」

熊熊和KID到現場後，粉絲送上三明治給兩位吃，呈現交換禮物的景象，KID直接望向後方：「是同事嗎，不好意思我眼睛搜尋女生比較快。」直接搭訕：「你是什麼星座？我們直接忽略徐先生了。」賴在店裡不想走，直到工作人員說：「下一個是可愛小女生。」KID才甘願：「好，走走走！」一見到可愛女粉絲，KID急著想把所有禮物都送對方，讓熊熊在一旁快招架不住：「你冷靜！等下自己再買一個給她。」