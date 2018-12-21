贈獎／浪浪走過600公里《為了與你相聚》　「你」是唯一的終點

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療癒萌寵動物電影《為了與你相聚》劇情以米克斯（混種犬）「貝拉」當作主角，更找來以穿高跟鞋跑遍《侏儸紀世界》走紅的布萊絲達拉斯霍華（Bryce Dallas Howard）來為主角「貝拉」獻聲，脫下高跟鞋，用毛小孩視角來歷險世界！電影由賣座小說改編而成，正是出自賣座電影《為了與你相遇》原著作者手筆！





▲《為了與你相聚》將於1月11日上映。（圖／双喜電影提供）



貝拉，一隻生長於貓窩裡的混種浪浪，從小和貓手足玩耍生活在一起。某天因緣際會之下貝拉遇見了她此生中命定的唯一主人——盧卡斯！她被盧卡斯帶回家一同生活，但拯救浪浪不遺餘力的盧卡斯卻因此惹禍上身，不得已與主人被迫分離的貝拉，被安置於中途之家，終日思念盧卡斯。即便如此，她仍然一心只想回到心愛主人的身邊，貝拉因此獨自勇敢踏上了一段相距超過600公里的返家之旅。



一路上，她遇到了能夠相互照應的「大貓咪」山獅、好心將她從雪地拯救回家照顧的滑雪客，以及自我放逐的流浪漢，歷經過兩年春夏秋冬不絕交替的流浪旅途，在貝拉的心中，她始終都想念盧卡斯的愛，「回家」永遠是她不變的唯一信念。





▲▼《為了與你相聚》電影劇照。（圖／双喜電影提供）





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◎活動時間：即日起至12/25(二) 12:00止

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