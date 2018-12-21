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贈獎／浪浪走過600公里《為了與你相聚》　「你」是唯一的終點

娛樂中心／綜合報導

療癒萌寵動物電影《為了與你相聚》劇情以米克斯（混種犬）「貝拉」當作主角，更找來以穿高跟鞋跑遍《侏儸紀世界》走紅的布萊絲達拉斯霍華（Bryce Dallas Howard）來為主角「貝拉」獻聲，脫下高跟鞋，用毛小孩視角來歷險世界！電影由賣座小說改編而成，正是出自賣座電影《為了與你相遇》原著作者手筆！

《為了與你相聚》海報。（圖／双喜電影提供）
▲《為了與你相聚》將於1月11日上映。（圖／双喜電影提供）
貝拉，一隻生長於貓窩裡的混種浪浪，從小和貓手足玩耍生活在一起。某天因緣際會之下貝拉遇見了她此生中命定的唯一主人——盧卡斯！她被盧卡斯帶回家一同生活，但拯救浪浪不遺餘力的盧卡斯卻因此惹禍上身，不得已與主人被迫分離的貝拉，被安置於中途之家，終日思念盧卡斯。即便如此，她仍然一心只想回到心愛主人的身邊，貝拉因此獨自勇敢踏上了一段相距超過600公里的返家之旅。

一路上，她遇到了能夠相互照應的「大貓咪」山獅、好心將她從雪地拯救回家照顧的滑雪客，以及自我放逐的流浪漢，歷經過兩年春夏秋冬不絕交替的流浪旅途，在貝拉的心中，她始終都想念盧卡斯的愛，「回家」永遠是她不變的唯一信念。

《為了與你相聚》電影劇照。（圖／双喜電影提供）
▲▼《為了與你相聚》電影劇照。（圖／双喜電影提供）
《為了與你相聚》電影劇照。（圖／双喜電影提供）

==== 參加活動！送你看《為了與你相聚》====

 ◎活動時間：即日起至12/25(二) 12:00止

◎活動辦法：

1. 加入「ETtoday看電影」粉絲團

ETtoday看電影

2.看完影片請在下方留言回答：「最想跟家中的汪汪說的一句話

立即前往活動貼文參加活動↓↓↓↓↓↓

◎得獎獎項： 《為了與你相聚》交換券一組(2張)  
使用時間：1/11起首輪上映期間皆可使用
使用地點：全台首輪戲院皆可使用

◎得獎公布：12月25日（二）14：00公布於本活動頁面

◎領獎方式：

1.得獎人請於12/30(日)前臉書私訊ETtoday看電影粉絲團，留言寫下贈獎項目提供真實姓名、手機號碼、地址(含郵遞區號)，同意ETtoday合理使用個人資料於活動之用，活動小組收到資料後會盡快將票券寄出，逾時回覆將喪失得獎資格，獎項作廢處理。

2.本活動因故無法進行時，主辦單位保有修改、變更或暫停本活動之權利，如有未盡事宜，悉依主辦單位相關規定或解釋辦理，並得隨時補充公告之。▲ETtoday新聞雲 娛樂中心電話：02-5555-6366#7008 地址：台北市南港區重陽路72號1F

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關鍵字

電影, 贈獎, 為了與你相聚

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