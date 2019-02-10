6名星二代「全英文對話」超溜！　小糯米切換3語言⋯楊冪聽完傻在原地

記者劉宜庭／綜合報導

許多星二代自打一出生後，就宛如自帶明星光環，一舉一動都備受關注，除了先天上具有明星基因，成長背景也大多承襲了巨星父母的優生世代，不少萌娃除了中文之外，還能說出一口流利的英文，不僅發音相當精準，更有人的腔調充滿洋味，讓許多粉絲超級驚艷。

一、飛飛翔翔

飛飛、翔翔是黑人（陳建州）和范范（范瑋琪）的雙胞胎兒子，2015年1月出生，至今剛滿4歲，小小年紀就已經認得不少英文單字。早在兄弟倆2歲多時，就曾一邊看著湖邊的鳥群，一邊用英文算數，用軟萌腔調唸著：「white and black」、「one, two, three, four」、「so many」、「another one」。

▲飛飛、翔翔是黑人和范范的雙胞胎兒子，小小年紀就已經認識許多英文單字。（圖／翻攝自范瑋琪Instagram）



前陣子，飛飛演唱ABC字母歌時，每一個字母唸得準確，且順序倒背如流，完全沒有停頓或忘詞，發音和腔調也十分標準，絲毫沒有台式英語的FU，充滿濃濃洋味，看得出范范夫婦平時對兄弟倆的英文，下了不少功夫。

事實上，黑人曾透露，卡通「湯瑪士小火車」，是老婆教兩個寶貝兒子學英文的秘密小道具。范范平時和孩子們對話時，也經常將英文融入其中，睡前更會為了小孩唸英文的故事書，期間不但教兒子主動開口說英文，還不忘夾雜中文，讓小朋友既能聽懂母語，也能慢慢接觸到英文，從中也不難發現，她對小孩子的教育十分用心。

▲范瑋琪睡前中英文教育，唸故事書給孩子們聽。（圖／翻攝自陳建州IG）



二、Jasper

Jasper（小小春）是陳小春和應采兒的寶貝兒子，先前和爸爸一起出演《爸爸去哪兒5》，成為家喻戶曉的小小明星，節目中，他一開始幾乎都用英文對話，其中最讓人印象深刻的，莫過於面對陳小春頻頻發火時，他無奈用奶音問：「Can you stop angry now？」超可愛反應萌翻眾人。

▲Jasper是陳小春和應采兒的寶貝兒子。（圖／翻攝自應采兒IG、微博）



當時在節目中，陳小春還一度提醒「說中文啊！」Jasper才切換中文和大家溝通，小小年紀就能夠將中、英文切換自如，讓人讚嘆不已，先前應采兒還脫口爆料，指陳小春的英文其實是跟Jasper學的，陳小春當時也害羞附和：「我的英文絕對是我兒子教的。」

▲陳小春的英文是Jasper教的。（圖／翻攝自愛奇藝）



據傳，應采兒為了不讓Jasper變成填鴨式教育下的犧牲品，不想讓孩子承受大量的課業及考試的壓力，因此選擇讓孩子報讀香港知名私立貴族國際學校，學費居香港之冠，一年學費港幣16萬元（約新台幣62萬）。

三、小糯米

小糯米是楊冪和劉愷威所生的女兒，2014年6月出生，至今已經滿4歲，父母親極為保護她的隱私，至今鮮少公開露臉，但據劉愷威父親劉丹說法，小糯米早在1歲半時，就已經學會超過3種語言，且切換自如。

▲楊冪和劉愷威的女兒小糯米，小小年紀就會流利切換3種語言。（圖／取自楊冪、劉愷威微博、 CFP）



到了小糯米2歲多時，楊冪受訪曾說，小糯米一開口說話都是英文，像是有一次愛女天真地對著正在鍋子裡煮的雞蛋說話，「Hi，egg，are you ready？」、「I am waiting for you」、「How are you today？」，以上對話雖然簡單，但對一個2歲的孩子來說已經很厲害。她笑說，有時候有一些名詞根本就聽不懂，經常聽女兒說完後，自己就傻在原地，不知道該如何是好，自嘲應該只能陪念英文直到女兒5歲，之後自己的英文水平可能就跟不上了。

至於小糯米為何會3種語言？劉丹說，是因為全家人在小孩出生沒多久就分配好，他在家負責國語，不用其他語言和小孩溝通，而奶奶則是負責廣東話，英文部分就由家中的菲律賓籍傭人負責，因此寶貝才能流利地切換3種語言。

四＆五、Neinei＆Max

Neinei和Max是吳尊的一對兒女，由於過去生活在汶萊，雖然中文相對來說不是很好，但都能夠說著一口流利英文，就連私底下和家人對話，也大多都是用英語溝通。

▲吳尊婚後育有一對兒女NeiNei、Max。（圖／翻攝自吳尊微博）

然而，姊弟倆一起參與《爸爸去哪兒5》錄製時，Neinei因為年紀比較大，不但可以用中文溝通，甚至還可以照顧其他小朋友；Max當時年僅4歲，加上中文還沒有那麼厲害，導致和其他萌娃互動的機會減少許多，所幸當時Jasper主動用英文與Max講話，才打開了Max的話匣子，2人還開心聊起《蜘蛛人》、《變形金剛》等話題。

▲Jasper、Max全英文對話。（圖／翻攝自愛奇藝）



六、小四月

8歲星二代小四月（黃新）是趙薇和黃有龍所生的愛女，前陣子被拍到在保母的陪同之下，搭乘7人座的保母車上學，然而引人注意的是，她在前往學校的路上，被目擊操著一口流利英文，中間夾雜著中文，和保母聊天談話，展現出過人的語文能力，在當時引發不少討論。

▲小四月是趙薇的寶貝愛女。（圖／翻攝趙薇、《新浪娛樂》微博）

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