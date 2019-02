6名星二代「全英文對話」超溜！　小糯米切換3語言⋯楊冪聽完傻在原地

記者劉宜庭/綜合報導

許多星二代自打一出生後,就宛如自帶明星光環,一舉一動都備受關注,除了先天上具有明星基因,成長背景也大多承襲了巨星父母的優生世代,不少萌娃除了中文之外,還能說出一口流利的英文,不僅發音相當精準,更有人的腔調充滿洋味,讓許多粉絲超級驚艷。

一、飛飛翔翔

飛飛、翔翔是黑人(陳建州)和范范(范瑋琪)的雙胞胎兒子,2015年1月出生,至今剛滿4歲,小小年紀就已經認得不少英文單字。早在兄弟倆2歲多時,就曾一邊看著湖邊的鳥群,一邊用英文算數,用軟萌腔調唸著:「white and black」、「one, two, three, four」、「so many」、「another one」。

▲飛飛、翔翔是黑人和范范的雙胞胎兒子,小小年紀就已經認識許多英文單字。(圖/翻攝自范瑋琪Instagram)



前陣子,飛飛演唱ABC字母歌時,每一個字母唸得準確,且順序倒背如流,完全沒有停頓或忘詞,發音和腔調也十分標準,絲毫沒有台式英語的FU,充滿濃濃洋味,看得出范范夫婦平時對兄弟倆的英文,下了不少功夫。

事實上,黑人曾透露,卡通「湯瑪士小火車」,是老婆教兩個寶貝兒子學英文的秘密小道具。范范平時和孩子們對話時,也經常將英文融入其中,睡前更會為了小孩唸英文的故事書,期間不但教兒子主動開口說英文,還不忘夾雜中文,讓小朋友既能聽懂母語,也能慢慢接觸到英文,從中也不難發現,她對小孩子的教育十分用心。

▲范瑋琪睡前中英文教育,唸故事書給孩子們聽。(圖/翻攝自陳建州IG)



二、Jasper

Jasper(小小春)是陳小春和應采兒的寶貝兒子,先前和爸爸一起出演《爸爸去哪兒5》,成為家喻戶曉的小小明星,節目中,他一開始幾乎都用英文對話,其中最讓人印象深刻的,莫過於面對陳小春頻頻發火時,他無奈用奶音問:「Can you stop angry now?」超可愛反應萌翻眾人。

▲Jasper是陳小春和應采兒的寶貝兒子。(圖/翻攝自應采兒IG、微博)



當時在節目中,陳小春還一度提醒「說中文啊!」Jasper才切換中文和大家溝通,小小年紀就能夠將中、英文切換自如,讓人讚嘆不已,先前應采兒還脫口爆料,指陳小春的英文其實是跟Jasper學的,陳小春當時也害羞附和:「我的英文絕對是我兒子教的。」

▲陳小春的英文是Jasper教的。(圖/翻攝自愛奇藝)



據傳,應采兒為了不讓Jasper變成填鴨式教育下的犧牲品,不想讓孩子承受大量的課業及考試的壓力,因此選擇讓孩子報讀香港知名私立貴族國際學校,學費居香港之冠,一年學費港幣16萬元(約新台幣62萬)。

三、小糯米

小糯米是楊冪和劉愷威所生的女兒,2014年6月出生,至今已經滿4歲,父母親極為保護她的隱私,至今鮮少公開露臉,但據劉愷威父親劉丹說法,小糯米早在1歲半時,就已經學會超過3種語言,且切換自如。

▲楊冪和劉愷威的女兒小糯米,小小年紀就會流利切換3種語言。(圖/取自楊冪、劉愷威微博、 CFP)



到了小糯米2歲多時,楊冪受訪曾說,小糯米一開口說話都是英文,像是有一次愛女天真地對著正在鍋子裡煮的雞蛋說話,「Hi,egg,are you ready?」、「I am waiting for you」、「How are you today?」,以上對話雖然簡單,但對一個2歲的孩子來說已經很厲害。她笑說,有時候有一些名詞根本就聽不懂,經常聽女兒說完後,自己就傻在原地,不知道該如何是好,自嘲應該只能陪念英文直到女兒5歲,之後自己的英文水平可能就跟不上了。

至於小糯米為何會3種語言?劉丹說,是因為全家人在小孩出生沒多久就分配好,他在家負責國語,不用其他語言和小孩溝通,而奶奶則是負責廣東話,英文部分就由家中的菲律賓籍傭人負責,因此寶貝才能流利地切換3種語言。

四&五、Neinei&Max

Neinei和Max是吳尊的一對兒女,由於過去生活在汶萊,雖然中文相對來說不是很好,但都能夠說著一口流利英文,就連私底下和家人對話,也大多都是用英語溝通。

▲吳尊婚後育有一對兒女NeiNei、Max。(圖/翻攝自吳尊微博)

然而,姊弟倆一起參與《爸爸去哪兒5》錄製時,Neinei因為年紀比較大,不但可以用中文溝通,甚至還可以照顧其他小朋友;Max當時年僅4歲,加上中文還沒有那麼厲害,導致和其他萌娃互動的機會減少許多,所幸當時Jasper主動用英文與Max講話,才打開了Max的話匣子,2人還開心聊起《蜘蛛人》、《變形金剛》等話題。

▲Jasper、Max全英文對話。(圖/翻攝自愛奇藝)



六、小四月

8歲星二代小四月(黃新)是趙薇和黃有龍所生的愛女,前陣子被拍到在保母的陪同之下,搭乘7人座的保母車上學,然而引人注意的是,她在前往學校的路上,被目擊操著一口流利英文,中間夾雜著中文,和保母聊天談話,展現出過人的語文能力,在當時引發不少討論。

▲小四月是趙薇的寶貝愛女。(圖/翻攝趙薇、《新浪娛樂》微博)

