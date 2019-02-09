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《航海王》狂賣22年「作者豪宅有條河！」　尾田榮一郎6大都市傳說

▲尾田榮一郎以《航海王》魯夫名義捐出8億日幣救熊本震災。（圖／翻攝自推特／ONE PIECE）

▲《航海王》作者尾田榮一郎創下許多傳奇事蹟。（圖／翻攝自推特／ONE PIECE）

記者陳芊秀／綜合報導

日本超人氣漫畫《航海王》（ONE PIECE）自1997年展開連載，邁入22年受到全世界動漫迷熱愛。其中作者尾田榮一郎備受粉絲推崇，漫畫發行超過4億3000萬冊，被寫進金氏世界紀錄，如此受歡迎更不忘本，2017年被爆出以筆下角色「魯夫」名義，捐出日幣8億元（約台幣2.2億）給家鄉熊本復興觀光業，擁有強大聲望的漫畫家，在坊間也流傳各種都市傳說，《ETtoday娛樂星光雲》帶你一一揭開人氣漫畫家的秘密！

1.年收入突破31億，周邊商品收益佔了快一半

▲《航海王》連載邁入22年，尾田榮一郎擁有眾多都市傳說。（圖／翻攝自推特） 

▲《航海王》連載邁入22年，全球賣破4億冊。（圖／翻攝自推特）

尾田榮一郎22歲（1997年）開始在《週刊少年JUMP》連載《航海王》，從此晉身人氣漫畫家之列。他在某次綜藝節目特輯中，被推算出年收入高達日幣31億（約台幣8.6億元），包括原稿費4800萬（約台幣1328萬元）、版稅13億5828元（約台幣3.75億元）、原作使用費（供翻拍1整年動畫加上1部年度電影）1600萬（約台幣443萬元）、國外來的收入2億（約台幣5500萬元）、周邊商品15億元（約台幣4.1億元）。而且隨著發行集數增加，年收隨之上升。

▲《航海王》連載邁入22年，尾田榮一郎擁有眾多都市傳說。（圖／翻攝自推特）

▲日本節目估算，尾田榮一郎靠《航海王》年收入超過31億日幣。（圖／翻攝自推特）

2.坐擁豪宅，家裡玄關地板一踩就變色，屋頂還有條河

《航海王》作者尾田榮一郎豪宅。（圖／翻攝自Youtube／green_46）

▲尾田榮一郎豪宅屋頂陽台有條流水小河，還有小型電車在軌道上行駛。（圖／翻攝自YouTube）

除了擁有令人稱羨的高收入，尾田榮一郎的豪宅也是讓日本網友津津樂道的話題，而且在日網盛傳「有條河！」事實上，他所住的豪宅在日前正式曝光，包括玄關地板踩了會變色，工作室有復古遊戲機、大白鯊廁所，屋頂陽台有一輛4人座小火車在軌道上行駛，旁邊有條小河在流動，還有設置酒吧，最多可招待100人到家中開派對，難得答應節目拍攝這天，木村拓哉還到家裡幫忙烤肉請客，和大神的好交情令觀眾驚呼連連。

▲尾田榮一郎首度在電視上公開豪宅。（圖／翻攝自推特）

▲尾田榮一郎首度在節目上公開豪宅內部，玄關地板一踩就變色。（圖／翻攝自推特）

▲尾田榮一郎首度在電視上公開豪宅。（圖／翻攝自推特）

▲尾田榮一郎和木村拓哉交情好，還找對方來家裡幫忙烤肉。（圖／翻攝自推特）

《航海王》作者尾田榮一郎豪宅。（圖／翻攝自Youtube／green_46）

▲尾田榮一郎工作室廁所有大白鯊。（圖／翻攝自YouTube）

▲尾田榮一郎首度在電視上公開豪宅。（圖／翻攝自推特）

▲尾田榮一郎豪宅屋頂有4人座小火車，除了可以開，火車旁還有小河流動。（圖／翻攝自推特）

3.老婆是「娜美」，結婚照網瘋傳

▲《航海王》連載邁入22年，尾田榮一郎擁有眾多都市傳說。（圖／翻攝自推特）

▲尾田榮一郎和稻葉千秋結婚，老婆曾在音樂劇《航海王》扮演娜美。（圖／翻攝自推特）

尾田榮一郎的老婆是稻葉千秋，小老公3歲。她原本是模特兒出身，後來轉戰戲劇圈，在《航海王》音樂劇中扮演「娜美」，兩人因此相戀結婚。夫妻倆的結婚照在日網瘋傳多年，也是尾田榮一郎鮮少露臉的珍貴照片之一。

4.工作全年無休！網：這都違反勞基法了

▲《航海王》連載邁入22年，尾田榮一郎擁有眾多都市傳說。（圖／翻攝自推特）

▲尾田榮一郎工作超時，幾乎全年無休，網友驚呼「違反勞基法！」（圖／翻攝自推特）

尾田榮一郎雖然年收入高，工作量也相當驚人。他早上5點起床，晚上2點睡覺，扣掉吃飯和其他雜事，全都在工作，根據JUMP編輯部整理的工作行程表，工作全年無休，每週花6天繪製連載原稿，再花1天製作單行本，因此被網友驚呼「根本違反勞基法」、「你在黑心公司上班嗎！」

5.好友是癌逝的櫻桃子老師，手繪「魯夫最愛的肉送小丸子」悼別

▲▼《航海王》尾田榮一郎繪圖悼念《櫻桃小丸子》作者。（圖／翻攝自日網／航海王部落格）

▲尾田榮一郎和已故漫畫家櫻桃子私交甚篤，曾合畫魯夫和小丸子吃咖哩飯。（圖／翻攝自日網／航海王部落格）

尾田榮一郎和《櫻桃小丸子》作者櫻桃子是相差10歲的好友，2014年櫻桃子出道滿30周年時，兩人在出版社邀請下進行一場長篇對談，還合畫一個魯夫和小丸子吃咖哩飯的插圖，進而相識成為至交，連雙方兒女也都認識。沒想到4年後好友癌逝，他手繪插畫悼念，畫中是魯夫和小丸子在草地上烤肉，且魯夫把最愛的帶骨肉送給小丸子，加上背景粉色櫻花花瓣，並以書法字寫下「追悼」2字，讓網友淚崩一片。此外，他在櫻桃子告別式中發表悼詞：「她雖然早我10年出生，卻沒要我像前輩一樣看待她，是少數理解我的人」、「小丸子是櫻桃老師人生的結晶，所謂的漫畫家，就算是作者死了，角色也會代替一直活下去，大家都不會忘記妳」、「小櫻，她不讓任何人見到和病魔對抗的樣子，一直都保持不變的笑容，真的非常謝謝妳，莫大的感激盡在不言中。」兩大超人氣漫畫家的深厚情誼，令人感動不已。

▲尾田榮一郎親繪手稿送別摯友櫻桃子。（圖／翻攝自推特／航海王官方推特）

▲《航海王》尾田榮一郎繪圖悼念《櫻桃小丸子》作者。（圖／翻攝自推特／ONE PIECE官推）

6.豪捐8億救家鄉熊本！《航海王》復興觀光

▲《航海王》連載邁入22年，尾田榮一郎擁有眾多都市傳說。（圖／翻攝自推特）

▲尾田榮一郎前後共捐8億幫家鄉熊本復興。（圖／翻攝自推特／ONE PIECE官推）

尾田榮一郎出身熊本，2016年家鄉發生7.3強震，各地應援聲不斷，其中有神秘人以「蒙其D魯夫」名義，接連2年捐出5億、3億，合計日幣8億億元（約台幣2.2億元），熊本縣知事蒲島郁夫在2018年的議會質詢中，鬆口神秘人身份是尾田榮一郎，震驚全國。事實上，尾田榮一郎不只匿名捐款，更讓《航海王》和熊本合作觀光活動，收益全部捐給熊本復興基金，後來榮獲縣民榮譽賞，熊本縣為了感謝他的義舉更打造「魯夫銅像」，銅像設置在熊本縣廳，未來也會繼續打造更多草帽海賊團的角色銅像，期待銅像成為當地的新景點，再掀觀光人潮。

▲《航海王》連載邁入22年，尾田榮一郎擁有眾多都市傳說。（圖／翻攝自推特）

▲熊本感謝尾田榮一郎，打造「魯夫銅像」在熊本縣廳，觀光朝聖地再多一處。（圖／翻攝自推特／ONE PIECE官推）

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航海王, ONE PIECE, 尾田榮一郎

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