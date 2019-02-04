許維恩、Selina一家神基因！　4對「明星姐妹花」顏值爆表

記者許皓婷／綜合報導

演藝圈中美女雲集，不但擁有精緻臉蛋，身材也相當苗條、完美，更有一些女藝人的家族基因強大，姐妹都是超級大美人，更都各自在歌壇，或是戲劇、主持圈發展亮眼。《ETtoday星光雲》為您盤點出演藝圈中，4對令人羨慕的明星姐妹花。

1.Selina、任容萱

Selina（任家萱）為女子天團「SHE」成員，出道17年，擁有甜美嗓音的她，個性也樂觀開朗，擁有大票死忠歌迷追隨，其實她還有一個親妹妹任容萱，姐妹倆都擁有一樣的甜美外表，但任容萱2005年因拍攝元衛覺醒《夏天的風》MV出道，和歌手姐姐不一樣的是，她選擇往戲劇圈發展，曾拍過《我的自由年代》、《聽見幸福》等偶像劇。

▲▼Selina、任容萱。（圖／翻攝自Faccebook／Selina）



2.大S、小S

大S、小S是演藝圈出了名的「明星姐妹花」，兩人在1994年組成雙人女子團體「ASOS」出道，以經典綜藝節目《我猜我猜我猜猜猜》踏入主持界，再接下娛樂新聞節目《娛樂百分百》主持棒，表現相當亮眼，大S演出過多部知名戲劇，小S則是主持過《康熙來了》等超夯節目。姐妹倆如今都已為人妻、為人母，家庭生活也都相幸福。

▲▼大S、小S。（圖／翻攝自Faccebook、微博／小S）



3.BY2

雙胞胎女子團體「BY2」，由姐姐Miko（白煒芬）和妹妹Yumi（白煒玲）組成，擁有精緻外貌和精湛舞藝的兩人，從16歲就出道，從最初清純可愛的學生形象，漸漸蛻變為性感艷麗的女神，精緻五官更散發成熟女人味。

▲▼BY2。（圖／翻攝自Faccebook／BY2）



4.許維恩、許路兒

許維恩是演藝圈內出了名的美人胚子，外貌甜美又擁有火辣身材的她，其實是家中老么，上有2個姊姊許路兒和許菲菲，還有一個相差11歲的小弟湯姆，其中3姊妹外型都十分亮麗，她的大姊許路兒曾陪同她上過節目，美貌外表絲毫不遜色於妹妹。許路兒更曾以42歲超逆齡美貌，吸引英、美媒體爭相報導。

▲▼許維恩、許路兒。（圖／翻攝自Faccebook／許維恩）

