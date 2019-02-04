ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

盤點8單眼皮男神！　「國民男友」紅到南韓VS.「歌壇天王」

記者許皓婷／綜合報導

誰說雙眼皮才是王道？現在單眼皮一族，也闖出自己的一片天，演藝圈就有許多帥哥，雖然單眼皮，但還是電力十足，又獨具個人風格。《ETtoday星光雲》為您整理出這8位「單眼皮男神」！

1.周杰倫

天王周杰倫就是演藝圈出名的「單眼皮男神」，出道多年，唱紅了許多膾炙人口的歌曲，叱吒歌壇，他更跨足電影圈，在各方面表現都非常亮眼，一雙招牌的單眼皮，更是他獨特的魅力所在。

▲盤點單眼皮男神。（圖／翻攝自微博、FB）

▲周杰倫。（圖／翻攝自Facebook／周杰倫）

2.趙又廷

趙又廷擁有一雙小眼，放電非常有魅力，他為資深藝人趙樹海兒子，頂著星二代光環，出道就演出電視劇《痞子英雄》，更以該劇奪下第44屆金鐘獎最佳男主角獎，他之後在2017年又和楊冪演出《三生三世十里桃花》，該劇廣受好評，也讓他人氣再度攀升。

▲盤點單眼皮男神。（圖／翻攝自微博、FB）

▲趙又廷。（圖／翻攝自Facebook／趙又廷）

3.林俊傑

林俊傑（JJ）從出道以來，一直以優異的音樂作品與創作才華，活躍在演藝圈中，擁有一副好歌喉的他，歌唱實力備受肯定，更被封為「行走的CD」，更曾在2015年拿下最佳男歌手的殊榮。

▲盤點單眼皮男神。（圖／翻攝自微博、FB）

▲林俊傑。（圖／翻攝自Facebook／林俊傑）

4.陳立農

陳立農參加大陸選秀節目《偶像練習生》脫穎而出，因討喜個性及帥氣外型爆紅，擁有一雙單眼皮的他，還有著183公分的高挑身材，彎眼燦笑的模樣，更是融化一大票少女的心。

▲盤點單眼皮男神。（圖／翻攝自微博、FB）

▲陳立農。（圖／翻攝自微博／陳立農）

5.阮經天

阮經天以模特兒出道，之後轉戰戲劇圈，表現亮眼，更曾奪下第47屆金馬獎影帝，還演過經典偶像劇《命中注定我愛你》、《敗犬女王》等，讓他攀上事業高峰，2018年又和楊冪合作《扶搖》，大受歡迎。

▲盤點單眼皮男神。（圖／翻攝自微博、FB）

▲阮經天。（圖／翻攝自Facebook／阮經天）

6.楊洋

大陸男星楊洋擁有清秀精緻的五官，還有精湛演技實力，風靡了無數女性粉絲。他因演出《微微一笑很傾城》後
爆紅，帥氣的「大神」形象深植人心，更曾與劉亦菲合作電影《三生三世十里桃花》，備受關注。

▲盤點單眼皮男神。（圖／翻攝自微博、FB）

▲楊洋。（圖／翻攝自微博／楊洋）

7.劉以豪

劉以豪從模特兒出道，暖男形象深植人心，更因靦腆笑容，被封為「國民男友」，還在南韓颳起一陣旋風，他近年影視雙棲，和陳意涵合作電影《比悲傷更悲傷的故事》，票房不但開出紅盤，更是好評不斷。

▲盤點單眼皮男神。（圖／翻攝自微博、FB）

▲劉以豪。（圖／翻攝自Facebook／劉以豪）

8.鄧倫

大陸男星鄧倫以《爸爸去哪兒5》打開知名度，又因主演《香蜜沉沉燼如霜》後人氣飆漲，擁有單眼皮的他，笑起來的模樣非常迷人，配上溫暖眼神，給人一種舒服的感覺。

▲盤點單眼皮男神。（圖／翻攝自微博、FB）

▲鄧倫。（圖／翻攝自微博／鄧倫）

媽狂掀被子叫醒「賴床柴」 汪氣噗噗拉回去：別吵我！

推薦閱讀

許維恩、Selina一家神基因！　4對「明星姐妹花」顏值爆表

小玉認了患憂鬱症　笑笑早察覺「3異狀」淚崩：真的不對勁

范瑋琪親弟顏值爆表「99％撞臉修杰楷」！　超狂學霸背景起底

逸祥新哏戳到吳宗憲痛處！　Sandy「垮臉笑不出來」…網傻眼：滿滿尷尬

大一同學當假女友陪過年！　偷開抽屜羞見「他藏10年的秘密」…她甜蜜點頭了

BTS前私生飯的懺悔！　2未公開私照曝「恐怖事實」：他們無處可逃

阿滴「寵妹行為全記錄」！　滴妹單身都你害的啦～

快訊／孫其君道歉了！親揭「與郭雪芙關係」　向女友懺悔：是我不夠好

勝利夜店員工再爆「代客撿屍」　拖酒醉女進房全壘打⋯私密片群組瘋傳

還記得初代「黑Girl」有誰嗎？　九妞妞只有她不在演藝圈

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

小玉認了患憂鬱症　笑笑早察覺「3異狀」淚崩：真的不對勁

范瑋琪親弟顏值爆表「99％撞臉修杰楷」！　超狂學霸背景起底

逸祥新哏戳到吳宗憲痛處！　Sandy「垮臉笑不出來」…網傻眼：滿滿尷尬

大一同學當假女友陪過年！　偷開抽屜羞見「他藏10年的秘密」…她甜蜜點頭了

BTS前私生飯的懺悔！　2未公開私照曝「恐怖事實」：他們無處可逃

阿滴「寵妹行為全記錄」！　滴妹單身都你害的啦～

快訊／孫其君道歉了！親揭「與郭雪芙關係」　向女友懺悔：是我不夠好

勝利夜店員工再爆「代客撿屍」　拖酒醉女進房全壘打⋯私密片群組瘋傳

還記得初代「黑Girl」有誰嗎？　九妞妞只有她不在演藝圈

這些韓國偶像「真的都整型過！」　動刀部位公開

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

周杰倫, 林俊傑, 陳立農, 鄧倫, 楊洋, 趙又廷, 阮經天, 劉以豪

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 《波希米亞狂想曲》讓人想到自己偶像　不是皇后歌迷也看到哭！
  2. 盤點8單眼皮男神！　「國民男友」紅到南韓VS.「歌壇天王」
  3. 范冰冰IG消失9個月首發文！　自拍照「素顏憔悴現形」2句話逼哭粉
  4. 幕後／2018年印象最深刻的訪問－「水晶男孩」姜成勳
  5. 陳慧琳再登《春晚》合唱費玉清　觀眾驚喜「圓滿了」
  6. 劉謙35年來最神魔術！觀眾「難倒你了嗎」下秒見證奇蹟
  7. TFBOYS合體「二段式高音」飆唱！　《延禧》秦嵐穿西裝帥炸
  8. 許維恩、Selina一家神基因！　4對「明星姐妹花」顏值爆表
  9. 160cm沈月一起身「超驚人高跟鞋」成亮點！　踮腳近90度超逼人
  10. 蕭敬騰師妹回美抱母哭：別送我回去！　險退演藝圈..逼哭經紀人

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【新年快樂！大方送】

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366