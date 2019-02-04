盤點8單眼皮男神！　「國民男友」紅到南韓VS.「歌壇天王」

記者許皓婷／綜合報導

誰說雙眼皮才是王道？現在單眼皮一族，也闖出自己的一片天，演藝圈就有許多帥哥，雖然單眼皮，但還是電力十足，又獨具個人風格。《ETtoday星光雲》為您整理出這8位「單眼皮男神」！

1.周杰倫

天王周杰倫就是演藝圈出名的「單眼皮男神」，出道多年，唱紅了許多膾炙人口的歌曲，叱吒歌壇，他更跨足電影圈，在各方面表現都非常亮眼，一雙招牌的單眼皮，更是他獨特的魅力所在。

▲周杰倫。（圖／翻攝自Facebook／周杰倫）



2.趙又廷

趙又廷擁有一雙小眼，放電非常有魅力，他為資深藝人趙樹海兒子，頂著星二代光環，出道就演出電視劇《痞子英雄》，更以該劇奪下第44屆金鐘獎最佳男主角獎，他之後在2017年又和楊冪演出《三生三世十里桃花》，該劇廣受好評，也讓他人氣再度攀升。

▲趙又廷。（圖／翻攝自Facebook／趙又廷）



3.林俊傑

林俊傑（JJ）從出道以來，一直以優異的音樂作品與創作才華，活躍在演藝圈中，擁有一副好歌喉的他，歌唱實力備受肯定，更被封為「行走的CD」，更曾在2015年拿下最佳男歌手的殊榮。

▲林俊傑。（圖／翻攝自Facebook／林俊傑）



4.陳立農

陳立農參加大陸選秀節目《偶像練習生》脫穎而出，因討喜個性及帥氣外型爆紅，擁有一雙單眼皮的他，還有著183公分的高挑身材，彎眼燦笑的模樣，更是融化一大票少女的心。

▲陳立農。（圖／翻攝自微博／陳立農）



5.阮經天

阮經天以模特兒出道，之後轉戰戲劇圈，表現亮眼，更曾奪下第47屆金馬獎影帝，還演過經典偶像劇《命中注定我愛你》、《敗犬女王》等，讓他攀上事業高峰，2018年又和楊冪合作《扶搖》，大受歡迎。

▲阮經天。（圖／翻攝自Facebook／阮經天）



6.楊洋

大陸男星楊洋擁有清秀精緻的五官，還有精湛演技實力，風靡了無數女性粉絲。他因演出《微微一笑很傾城》後

爆紅，帥氣的「大神」形象深植人心，更曾與劉亦菲合作電影《三生三世十里桃花》，備受關注。

▲楊洋。（圖／翻攝自微博／楊洋）



7.劉以豪

劉以豪從模特兒出道，暖男形象深植人心，更因靦腆笑容，被封為「國民男友」，還在南韓颳起一陣旋風，他近年影視雙棲，和陳意涵合作電影《比悲傷更悲傷的故事》，票房不但開出紅盤，更是好評不斷。

▲劉以豪。（圖／翻攝自Facebook／劉以豪）



8.鄧倫

大陸男星鄧倫以《爸爸去哪兒5》打開知名度，又因主演《香蜜沉沉燼如霜》後人氣飆漲，擁有單眼皮的他，笑起來的模樣非常迷人，配上溫暖眼神，給人一種舒服的感覺。

▲鄧倫。（圖／翻攝自微博／鄧倫）