木村光希「最強星二代」透視內幕！　6美照神複製老爸「連黑痣都一樣」

▲木村拓哉二女兒木村光希出道當模特兒，父女臉蛋超像成為全民話題。（圖／翻攝自日網、木村光希IG）

記者陳芊秀／綜合報導

15歲木村光希（Kōki）是「日劇大神」木村拓哉的二女兒，2018年5月正式出道，登上國際時尚雜誌封面，成為全日本焦點，更擁有「最強星二代」的封號。她的外型簡直就是木村拓哉、工藤靜香的綜合體，五官神情更是經常撞臉男神老爸，更有網友眼尖發現，父女倆連臉上的痣都相似。

木村光希的深邃五官，高冷表情，還有小麥色肌膚，讓粉絲想起了年輕時候的木村拓哉。她登上時尚雜誌拍攝的封面照，和當年留長髮的木村拓哉相比，包括眉型、眼睛大小、鼻型、額頭的高度，連頭髮的順度都99％相似。

▲木村光希出道就登上時尚雜誌封面，和老爸木村拓哉從眉毛、額頭、眼睛、鼻型都超相似。（圖／翻攝自日網、木村光希IG）

談起自己最有魅力的地方，木村光希曾說：「眼睛，還有眼睛周圍的黑痣。」原來她和老爸木村拓哉一樣，左眼周圍也有黑痣，也和媽媽工藤靜香一樣右眼眉上有痣，更形容「是父母給的禮物。」

▲木村拓哉、木村光希側臉輪廓，就像是一個模子刻出來。（圖／翻攝自日網、木村光希IG）

▲木村拓哉左眼有痣，二女兒光希在一樣位置也有痣。（圖／翻攝自日網、木村光希IG）



▲木村拓哉高冷表情，性感嘴唇，女兒木村光希也一併繼承。（圖／翻攝自日網、木村光希IG）

木村光希從時尚圈出道，2018下半年也開始接拍電視廣告，第一個代言是大塚製藥的健康飲料，其實在接下代言的背後，有一段特別的故事。原來是26年前（1993年），她的爸爸木村拓哉首度以個人接拍廣告，就是同一家公司生產的維他命補給飲料，父女都將第一支廣告獻給同家公司，也帶有接棒的含義。

▲木村拓哉1993年接下首支個人廣告，26年後女兒也為同一家公司代言。（圖／翻攝自日網、木村光希IG）

雖然出道當模特兒，木村光希仍是國際學校的國三生。她下課時曾被捕捉到制服照，身穿白色短袖襯衫和深藍裙，一臉素淨模樣，後背書包加斜背包，和拍時尚雜誌全身名牌的外型截然不同，且當天是爸爸木村拓哉親自開車接送，父女倆在車子裡喝飲料聊天，同框照曝光，網友輪番大驚「真的長得一模一樣」、「好像2個木村拓哉。」

▲光希放學制服照曝光，老爸木村拓哉親自接送。（圖／翻攝自《週刊女性》官方推特）

木村拓哉和工藤靜香育有2個女兒，外傳為了二女兒木村光希順利出道，放棄和前經紀人出走，續約傑尼斯事務所，保留光環為女兒鋪路。他也被爆料，私下反對女兒踏入演藝圈，某次難得接受電視訪問時，吐露心聲說：「她做想做的事情，我也只能在後面支持她，也絕對不能『這樣做那樣做』地教她，在她持續下去的這段時間，我也會一直關注她。」

▲木村拓哉談女兒出道：「她做想做的事情，我也只能在後面支持她。」（圖／翻攝自木村光希IG）

根據日媒分析，木村光希在父母力挺下，從代言精品品牌、登上時尚雜誌，到接拍廣告，開設IG突破140萬人追蹤等，每一步都朝著勝利的目標前進。她和其他藝人不同的是，對網路媒體的重視大於平面紙媒，對傳統體育報、八卦節目全都拒於門外，引發爭議。她小小年紀，已經有「登上日本74家報紙頭版」的廣告經驗，沒有拍過電影，還獲得時尚雜誌主辦的電影獎「明日之星獎」，各種待遇也引發負面觀感。有娛樂圈人士解讀，她身為木村拓哉和工藤靜香的女兒，父母都曾經歷娛樂圈高壓，想必從小被教育，「如果輕易被網路霸凌擊垮，夢想就不會實現」，接下來能夠繼續站在舞台上，全憑個人的努力，意志力自然也和一般人不同。

▲木村光希出道以來爭議也多，意志力相當堅強。（圖／翻攝自木村光希IG）