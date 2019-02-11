ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

8位「實力派女Rapper」經歷超狂！　19歲的「她」差點進YG

記者許皓婷／綜合報導

饒舌音樂一直大受歡迎，但不再只有男Rapper當道！近年亞洲掀起「饒舌女歌手」熱潮，徹底打破你的刻板印象，女生的Rap更具有不同的風格。以下就為您整理出5位超夯的人氣女Rapper，一起來感受這些女神們的獨特魅力。

1.呆寶靜

被封為「大陸第一女Rapper」的呆寶靜，其實就是嘻哈天團「頑童MJ116」成員小春的老婆，兩人更已經育有一個4歲兒子「大王」，家庭生活幸福。但她在出道前其實是名舞者，後來受朋友影響開始接觸嘻哈，因為甜美的長相，和火辣身材，擁有高人氣。

▲饒舌女歌手。（圖／翻攝自Facebook、微博）

▲呆寶靜。（圖／翻攝自Facebook／呆寶靜）

2.Vava

23歲的Vava，因參加大陸選秀節目《中國有嘻哈》，而打開知名度，她即興表演的創作能力，還有改曲的實力，都大獲好評，更在決賽一舉拿下第4名的好成績。她前陣子推出單曲《我的新衣》，琅琅上口的洗腦旋律，也讓該首歌迅速在兩岸三地爆紅。

▲饒舌女歌手。（圖／翻攝自Facebook、微博）

▲Vava。（圖／翻攝自微博／Vava）

3.Lexie劉柏辛

Lexie劉柏辛參加《中國新說唱》嶄露頭角，她雖年僅19歲，但以獨特的音樂風格，大獲好評，一路過關斬將，拿下第4名。其實，她在參加《新說唱》前，16歲就曾登上南韓選秀節目《Kpop Star5》，當時勇奪第4名，還獲得知名經紀公司YG青睞，實力備受肯定。

▲饒舌女歌手。（圖／翻攝自微博）

▲Lexie劉柏辛。（圖／翻攝自微博／Lexie劉柏辛）

4.葛仲珊Miss Ko

講到饒舌女歌手，就一定會想到葛仲珊！她從美國來台發展，以好歌聲迅速走紅，還因此被封為「饒舌界鄧麗君」，不管是爆炸性饒舌，或是流行曲風都能輕鬆駕馭，出道至今發過3張專輯，2012年曾榮獲金曲獎最佳新人獎，更曾入圍過第28屆金曲獎最佳國語女歌手，還與張惠妹、方大同等巨星合作過。

▲饒舌女歌手。（圖／翻攝自Facebook、微博）

▲葛仲珊。（圖／翻攝自Facebook／葛仲珊）

5.陳梓童

陳梓童曾參加《中國好聲音4》，以一首改編的《雙截棍》獲得周杰倫青睞，順利加入周董戰隊，最後在總決賽得到亞軍，歌唱實力備受肯定。但其實，她2014年就正式在南韓出道，還推出過個人迷你專輯，在樂壇的各方面經驗非常豐富。

▲饒舌女歌手。（圖／翻攝自Facebook、微博）

▲陳梓童。（圖／翻攝自微博／陳梓童）

豆柴因吹毛生氣「狂碎唸」　網友笑：氣到話都講不清楚

推薦閱讀

許維恩、Selina一家神基因！　4對「明星姐妹花」顏值爆表

超紅「星二代」來了！　盤點6位萌娃…超人氣不輸爸媽

盤點8單眼皮男神！　「國民男友」紅到南韓VS.「歌壇天王」

吳宗憲二女兒「學霸背景」曝光！　25歲當總經理「會5、6國語言」

純元皇后才是心機女！　《甄嬛》5個隱藏版劇情…網傻眼：8年都沒發現

華航罷工…范瑋琪哀號挨轟！　陳建州解釋「背後重要原因」：真的會有危機

玖壹壹洋蔥年後PO照「整個人瘦一圈」！　粉絲驚：快認不出來

「我顧孩子，妳去逛街」修杰楷寵妻5細節　網大推這點：很少男人注意到

防彈出發葛萊美⋯私生飯又跟上飛機　祭「超強保鑣」真的是ARMY！

張鈞甯搶頭香祝「最強閨蜜」陳意涵生娃　留言串網友笑歪樓

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

吳宗憲二女兒「學霸背景」曝光！　25歲當總經理「會5、6國語言」

純元皇后才是心機女！　《甄嬛》5個隱藏版劇情…網傻眼：8年都沒發現

華航罷工…范瑋琪哀號挨轟！　陳建州解釋「背後重要原因」：真的會有危機

玖壹壹洋蔥年後PO照「整個人瘦一圈」！　粉絲驚：快認不出來

「我顧孩子，妳去逛街」修杰楷寵妻5細節　網大推這點：很少男人注意到

防彈出發葛萊美⋯私生飯又跟上飛機　祭「超強保鑣」真的是ARMY！

張鈞甯搶頭香祝「最強閨蜜」陳意涵生娃　留言串網友笑歪樓

昆凌受傷⋯只1句話周杰倫秒出現！　「先疼妳」寵妻5細節甜炸

吳宗憲二女兒「終於沒馬賽克」！　父女罕見同框「根本3胞胎」

恭喜！陳意涵生了　水瓶座兒子名字曝光

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

葛仲珊, 呆寶靜, VAVA, 陳梓童, 劉柏辛

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 三上悠亞是「真KPOP粉」無誤　看一眼秒認出BTS名言
  2. 《奈何BOSS》櫻桃吻未剪接版！　凌BOSS深吻咬走老婆口中櫻桃…甜到網暈了
  3. 做到一半內褲脫了！張再興全裸「不清場」50人賞鳥團圍觀
  4. 玖壹壹洋蔥年後PO照「整個人瘦一圈」！　粉絲驚：快認不出來
  5. 港版瑤瑤掀上衣…滿身紅疹網嚇傻！　生子4個月親吐「照顧寶寶陰暗面」
  6. 陳小春悲苦童年「3000元賣掉弟弟！」　3窮孩子逆襲他認：恨父母
  7. 阿諾「被安排」搶米可白捧花　甜笑謝閨蜜：像拿到金鐘獎
  8. 楊超越下廚做飯！　切菜動作帥炸…酸民秒轉粉「一看就是會生活的人」
  9. 吳宗憲二女兒「學霸背景」曝光！　25歲當總經理「會5、6國語言」
  10. 防彈出發葛萊美⋯私生飯又跟上飛機　祭「超強保鑣」真的是ARMY！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【新年快樂！大方送】

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366