8位「實力派女Rapper」經歷超狂！　19歲的「她」差點進YG

記者許皓婷／綜合報導

饒舌音樂一直大受歡迎，但不再只有男Rapper當道！近年亞洲掀起「饒舌女歌手」熱潮，徹底打破你的刻板印象，女生的Rap更具有不同的風格。以下就為您整理出5位超夯的人氣女Rapper，一起來感受這些女神們的獨特魅力。

1.呆寶靜

被封為「大陸第一女Rapper」的呆寶靜，其實就是嘻哈天團「頑童MJ116」成員小春的老婆，兩人更已經育有一個4歲兒子「大王」，家庭生活幸福。但她在出道前其實是名舞者，後來受朋友影響開始接觸嘻哈，因為甜美的長相，和火辣身材，擁有高人氣。

▲呆寶靜。（圖／翻攝自Facebook／呆寶靜）



2.Vava

23歲的Vava，因參加大陸選秀節目《中國有嘻哈》，而打開知名度，她即興表演的創作能力，還有改曲的實力，都大獲好評，更在決賽一舉拿下第4名的好成績。她前陣子推出單曲《我的新衣》，琅琅上口的洗腦旋律，也讓該首歌迅速在兩岸三地爆紅。

▲Vava。（圖／翻攝自微博／Vava）



3.Lexie劉柏辛

Lexie劉柏辛參加《中國新說唱》嶄露頭角，她雖年僅19歲，但以獨特的音樂風格，大獲好評，一路過關斬將，拿下第4名。其實，她在參加《新說唱》前，16歲就曾登上南韓選秀節目《Kpop Star5》，當時勇奪第4名，還獲得知名經紀公司YG青睞，實力備受肯定。

▲Lexie劉柏辛。（圖／翻攝自微博／Lexie劉柏辛）



4.葛仲珊Miss Ko

講到饒舌女歌手，就一定會想到葛仲珊！她從美國來台發展，以好歌聲迅速走紅，還因此被封為「饒舌界鄧麗君」，不管是爆炸性饒舌，或是流行曲風都能輕鬆駕馭，出道至今發過3張專輯，2012年曾榮獲金曲獎最佳新人獎，更曾入圍過第28屆金曲獎最佳國語女歌手，還與張惠妹、方大同等巨星合作過。

▲葛仲珊。（圖／翻攝自Facebook／葛仲珊）



5.陳梓童

陳梓童曾參加《中國好聲音4》，以一首改編的《雙截棍》獲得周杰倫青睞，順利加入周董戰隊，最後在總決賽得到亞軍，歌唱實力備受肯定。但其實，她2014年就正式在南韓出道，還推出過個人迷你專輯，在樂壇的各方面經驗非常豐富。

▲陳梓童。（圖／翻攝自微博／陳梓童）