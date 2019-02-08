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超紅「星二代」來了！　盤點6位萌娃…超人氣不輸爸媽

記者許皓婷／綜合報導

曬娃風潮席捲演藝圈，明星們不再像從前躲躲藏藏，常大方分享自己的小寶貝萌照。《ETtoday星光雲》為您盤點出8位超萌小小星二代，不但比顏值、還要比個性，比起人氣更是完全不輸明星爸媽。

1.咘咘、BO妞

咘咘、BO妞為賈靜雯、修杰楷的寶貝女兒。2個萌娃曾跟著媽媽登上大陸親子實境秀《媽媽是超人3》，在兩岸三地爆紅。3歲的咘咘一雙水汪汪大眼睛，還有超甜美的微笑，人氣超旺，而妹妹BO妞則是個性呆萌，也吸引大票粉絲喜愛。

▲超萌星二代。（圖／翻攝自微博）

▲▼咘咘、BO妞。（圖／翻自Facebook／賈靜雯）

▲超萌星二代。（圖／翻攝自微博）

2.Jasper

星二代Jasper（小小春）是陳小春和應采兒的兒子，他因和爸爸參加《爸爸去哪兒5》後，成為家喻戶曉的小明星，他軟萌又懂事的個性，十分討喜也受到大批粉絲喜愛，人氣超級旺。

▲超萌星二代。（圖／翻攝自微博）

▲▼Jasper。（圖／翻自IG／應采兒）

▲超萌星二代。（圖／翻攝自微博）

3.Mia

Mia是楊銘威、方志友的寶貝女兒，3歲的她擁有渾圓雙眼，還有笑起來，甜到出汁的可愛模樣，常被說跟媽媽是同一個模子印出來，更被稱根本是「小方志友」。

▲超萌星二代。（圖／翻攝自IG／方志友）

▲▼Mia。（圖／翻攝自IG／方志友）

▲超萌星二代。（圖／翻攝自IG／方志友）

4.飛飛翔翔

雙胞胎飛飛翔翔是陳建州（黑人）跟范瑋琪的兒子，兄弟倆從出生後，就備受關注，人氣完全不輸明星爸媽，更遺傳到父母的長腿基因，3歲的兩人身高已經超過105公分，兄弟倆雖相像，但個性卻是一靜一動，哥哥飛飛比較活潑好動、霸氣，弟弟翔翔相對較文靜淡定，卻是個愛笑、表情豐富的孩子。

▲超萌星二代。（圖／翻攝自微博）

▲▼飛飛、翔翔。（圖／翻自IG／范瑋琪）

▲超萌星二代。（圖／翻攝自微博）

5.NeiNei

NeiNei為吳尊女兒，曾跟著爸爸上《爸爸去哪兒》，在節目中，她樂於助人且暖心的個性，更是備受讚賞，現在已經8歲的她，近期的近照曝光後，也被粉絲發現她長高了不少，一雙超長的鉛筆腿更是吸睛。

▲超萌星二代。（圖／翻攝自微博）

▲▼NeiNei。（圖／翻自微博／吳尊）

▲超萌星二代。（圖／翻攝自微博）

6.小泡芙

小泡芙（劉宇芙）是劉畊宏、王婉霏的二女兒，跟著爸爸參加《爸爸去哪兒》後爆紅，總是頂著一頭長捲髮的她，笑眼彎彎的可愛模樣，讓陳小春也為她瘋狂，她更因為軟萌個性，在節目播出後圈粉無數。

▲超萌星二代。（圖／翻攝自微博）

▲▼小泡芙。（圖／翻自微博／劉畊宏）

▲超萌星二代。（圖／翻攝自微博）

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咘咘, bo妞, 星二代, mia, Jasper, 飛飛翔翔

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