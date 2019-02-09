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滴妹「臉上1特徵」消失！　8女星「關美肌」網看傻：OMG

記者潘慧中／綜合報導

隨著科技進步，如今有不少拍攝、修圖軟體供選擇，讓大家都能美美上鏡頭，但卸下「美肌」光圈，又有多少人經得起考驗？滴妹曾公開不靠任何美顏軟體的真實樣貌，被眼尖網友發現她一旦開美肌，臉上似乎會消失1個特徵。夏語心也曾上傳素顏到完妝的縮時影片，自己看了忍不住笑說：「從阿桑變女生的過程。」

關掉美顏濾鏡的滴妹以淡妝入鏡，開了美肌效果後，膚色明顯亮了一階，但仔細觀察能發現皮膚保養得很好，不會過於黯沉，膚況幾乎沒有太大瑕疵，身穿桃紅色上衣搭配吊帶裙，看起來依然很有活力，「真面目」讓人讚嘆根本沒差，但好友魚乾發現她開了美顏軟體後，可能是美肌太強的關係，畫面左側嘴角上方的痣似乎不見了，但整體來說外貌沒有太大落差。

▲滴妹公開關美肌真面貌。（圖／翻攝自Facebook／滴妹 Crown）

夏語心曾自錄一段影片，畫面一開始就能看到她素顏的模樣，膚況保養得很好，一邊吃飯、一邊任由妝髮師做造型，隨著化妝師打底、仔細化好眼妝和唇妝，過程中似乎完全沒有經過修圖或開美肌，用最真實的一面和粉絲互動，她事後謙虛透露自己素顏超像阿桑，化完妝彷彿被施了一場魔法，連自己看完也忍不住笑說，真的很捨不得把妝卸掉。

▲夏語心公開真實素顏畫面。（圖／翻攝自Instagram／yuxinuna）

▲夏語心擁有人人稱羨的小臉和好身材。（圖／翻攝自Instagram／yuxinuna）

白癡公主擁有大眼巴掌臉，天生麗質卻仍有不少人懷疑這是美肌效果，她有次一邊保養、一邊回答網友近年來的疑問，除了否認有戴放大片，她當時否認有開美肌軟體，「沒有啦！我都有乖乖保養。」為了證明真的沒有開美肌，白癡公主用力把下巴一收，瞬間炸出雙層肥肉，「美顏開最強怎麼會有摺痕啦！」問題一題比一題犀利，被問到是否有進廠維修時，她澄清自己實在太怕痛，所以沒有悄悄動過刀，「就吃中藥啊還有護膚跟保養」，公開凍齡秘訣。

▲▼白癡公主否認當天有開美肌，並回答戴放大片疑雲。（圖／翻攝自Facebook／白癡公主）

楊丞琳不久前難得一次公開「無修圖、無濾鏡、無美肌、無上妝」的真實照片，素顏又沒有用任何美肌效果的她，膚色儘管暗了幾階，膚況仍保養得很好，可說是沒有太大瑕疵，濃眉、紅潤唇色依然存在，一手扶在臉頰旁入鏡，笑得靦腆的模樣，被說是清純學生妹也毫無違和感。對於網友好奇的黑眼圈，她解釋因為從小鼻子過敏，才會有黑眼圈，「跟睡眠無絕對關係。」

▲▼楊丞琳關美肌前後對比照。（圖／翻攝自Instagram／rainie77）

Albee（范乙霏）皮膚白皙、長相甜美，素顏剛起床又會是什麼模樣呢？有次窩在棉被裡自錄影片，似乎沒有開任何濾鏡就直接上傳，她未施脂粉的模樣，膚色沒有太大落差，膚況也沒有太多斑點或瑕疵，眉毛濃淡適中，即使沒有化眼妝，雙眼仍很有精神，無辜地揉了揉眼睛，露出甜美笑容，用溫柔軟萌的聲音說早安，眼睛笑起來就像一輪彎月，和完妝的她一樣惹人憐愛。

▲▼Albee關美肌前後對比照。（圖／翻攝自Instagram／albeefin）

大S（徐熙媛）向來做自己，她曾一連上傳2張零修圖自拍照自信高喊：「美圖什麼的又太假。靠作為！ ​​​​」照片中的她似乎沒有化上一絲脂粉，皮膚依然白皙滑嫩，另一張照片中，擦了口紅的她氣色變得更好，近距離的自拍，臉上也不見太大瑕疵，不修圖就上傳的舉動再度圈粉無數。

▲▼大S不修圖直接上傳社群網站，好膚質讓網友都看傻了眼。（圖／翻攝自微博／大S徐熙媛）

迪麗熱巴出身自新疆維吾爾族，臉蛋天生帶有異域風情，有次在微博開直播時，她主動關掉美肌，結果卻讓一票粉絲看傻眼，因為除了背景光線暗下來，她的臉蛋看上去完全沒有任何差別，依舊十分白皙透亮，許多網友看了都大讚：「看不出來到底關還沒關」、「這顏值真的不需要任何美顏啊！」掀起一波討論，「迪麗熱巴關美顏」的關鍵字一度登上微博熱搜冠軍，可見其驚人魅力。

▲迪麗熱巴關美肌前（左）與關美肌後（右）根本沒有任何差別。（圖／翻攝自微博／迪麗熱巴）

36歲的孫儷已經是2個孩子的媽，但無論是外貌或身體狀況都維持如少女，不久前和《那年花開月正圓》的丫鬟「春杏」許方銥相見歡，關掉美肌、濾鏡等各種美顏特效，只見她頂著俏麗短髮，身穿休閒白T，好心情全寫在臉上，更讓網友驚訝的是，直接素顏入鏡的她，平常要兼顧家庭和拍戲工作，生活忙碌，臉上卻完全沒有歲月痕跡，不但膚況白裡透紅，氣色超好，甚至連一絲細紋都沒有，完美水煮蛋肌和28歲的「春杏」毫無差別。

▲▼孫儷和許方銥合影，無P素顏狀況好到讓網友驚嘆。（圖／取自許芳銥微博）

▲孫儷和許方銥合影，無P素顏狀況好到讓網友驚嘆。（圖／翻攝自微博／許芳銥）

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