隋棠教小孩「唯一原則」！　第一次懲罰Max：接受不了溺愛

記者潘慧中／綜合報導

隋棠婚後育有3個孩子，談起對小孩的教育，她生下大兒子Max前曾表示：「絕不溺愛！」這是她的原則，她認為疼愛要適中，過與不及都不行，「我應該會比較嚴厲，如果小孩跌倒，我會希望他自己站起來，不會急著去抱他，希望培養小孩能獨立。」

▲隋棠婚後家庭幸福。（圖／翻攝自Instagram／suitangtang）



隋棠說到做到，有次Max沒來由地「歡到最高點」，加上她當時剛好有許多工作卡在一起，多重情緒夾擊下，第一次處罰大兒子沒吃晚餐就上床睡覺，事後卻心疼到十分後悔，內心頓時充滿挫折，「當不了虎媽，也接受不了溺愛」，一字一句道出育兒難處。

▲隋棠珍惜和家人相處的時光。（圖／翻攝自Instagram／suitangtang）



「當妳多了一個母親的身份時，沒有任何事物是比你小孩子的健康平安更重要的。」隋棠或許有了如此的認知，她逐漸學會放手、尊重小孩的想法。女兒Lucy剛開始學走路時，偶爾會跌坐在地，但仍會勇敢爬起來，隋棠和老公在旁邊不會出手幫忙，反而是微笑看著女兒，放任小寶貝慢慢學會自立自強。

▲▼隋棠和老公放手讓女兒自由探索世界。（圖／翻攝自Instagram／suitangtang）



不只這樣，Lucy有次自顧自走到牆壁旁邊時，突然蹲下撿起散落一地的蘋果塊，直接就塞進嘴裡吃，不只隋棠沒有上前阻止，Tony也十分淡定：「Thanks for cleaning the floor.（謝謝妳清理了地板）。」相較於大多數父母怕髒、會趕快撥掉孩子從地上撿起來咬的任何東西，如果是在視線範圍內、確定大致乾淨的狀態下，夫妻倆都會放手讓小孩嘗試新事物。

▲隋棠和女兒穿母女裝。（圖／翻攝自Instagram／suitangtang）



隋棠去年迎來三寶，由於家裡已經沒有空間，她和老公決定搬家，當時挺著9個月大的孕肚實屬不易，但就算看到Lucy興奮地在墊子跳上跳下，相較於大部分媽媽會急忙制止，她反而融化地說：「好可愛喔～」，引來一些網友大讚：「隋棠真的是模範媽媽耶！通常媽媽都會罵不要亂跳之類的～。」

▲▼隋棠任由兒女玩耍。（圖／翻攝自Instagram／suitangtang）



不僅如此，隋棠日前透露Max新養了隻寵物，網友仔細一看才發現是菜蟲，她不但沒有覺得噁心崩潰，反而以平常心看待，「那是從冰箱的玉米裡收養的菜蟲。」她任由兒子拿小盒子、倒進芥黃色汁液和蔬菜養新寵物，讓網友稱讚是很棒身教：「尊重生命就要從生活做起。」由此可看出她教育孩子是由小地方做起，注重養身、環保的她，手搖飲料和寶特瓶很少出現在生活裡，這無形中也讓兒女養成一樣的好習慣。

▲▼Max養菜蟲。（圖／翻攝自Instagram／suitangtang）



值得一提的是，隋棠曾分享全家因為一瓶指甲油度過一個開心上午的故事，夫妻倆任由Max和Lucy在手腳塗指甲油，不但沒嫌麻煩，兩人事後外出辦事時，完全沒有卸掉斑駁的指甲油，「和Tony哥兩人都指甲美美得出門辦事情」，珍惜孩子心意的同時，也給予了最佳身教。

▲▼隋棠和Tony最後沒卸指甲油就出門辦事了。（圖／翻攝自Facebook／隋棠Sonia Sui）



有趣的是，隋棠坦言目前尚未準備好讓孩子們過萬聖節，因為她到目前為止，都還沒跟小孩們介紹過「另一個世界」，包括鬼、幽靈、殭屍和死亡等，在寶貝們建立基礎認知前，擔心貿然讓孩子接觸鬼怪靈異「他們會有陰影」，這似乎也印證了她分享過的教育觀，「細膩地感受、瞭解孩子的個性，再找到適合的方式引導。」