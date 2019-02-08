公司剛澄清…他們半個月後就認了！　這4對夫妻都「說沒交往→閃婚」

記者方良鈺／綜合報導

「緋聞」兩個字在演藝圈中見怪不怪，藝人只要被拍到互動稍微不單純，就容易被炒作，不過多數為了維護形象或有難言之隱，都不會第一時間承認。近幾年圈內就誕生了4對閃婚夫妻檔，明明鬧了緋聞，也極力否認或不承認，最後竟直接炸出結婚消息，讓粉絲受了不小驚嚇，但仍是喜事一樁。

安以軒♥陳榮煉

女星安以軒在2016年9月底舉辦36歲生日趴時，意外被捕捉到與澳門百億CEO陳榮煉互動親暱，戀情疑似曝光。不過她在感情方面向來低調，事後不斷否認「哪來的男朋友」，並稱對方是「非常非常重要的朋友」。

就在戀情爆出約莫半年後，安以軒突然在微博感性寫下，「永遠不會老的小叮噹先生，未來的日子裡請好好愛護你的陳太太」，認愛交往2年多的陳榮煉，同時也宣布閃婚喜訊，於2017年3月15日在中山區戶政事務所登記結婚。

▲▼安以軒先前否認有男友，想不到幾個月後直接閃嫁。（圖／取自安以軒微博）

安以軒在婚後曾上節目提到，陳榮煉可以說是經如親弟的已故好友安鈞璨認證過的，因為對方曾親口對她說：「姐，這個男人很好。」如今真的結婚了，即使安鈞璨沒辦法親自參加婚禮，但她仍認為好友冥冥之中會看著這一切，所以一定會知道她現在正過著幸福的生活。

宋仲基♥宋慧喬

南韓演員宋仲基與大4歲的宋慧喬2015年因拍攝韓劇《太陽的後裔》結緣，兩人在戲裡飾演情侶，CP感十足，然而當時劇組更頻頻傳出他們在戲外也互動曖昧。在《太陽》熱播期間，「宋宋CP」被眼尖網友發現疑似戴著情侶手環，韓網甚至爆出兩人飛紐約密會的消息，不過當時雙方經紀公司都火速出面否認，表示他們確實在紐約見面，但僅是好友聚餐。

▲宋仲基、宋慧喬在《太陽的後裔》CP感十足。

時隔一年，2017年6月初宋仲基與宋慧喬又被發現共遊峇里島，甚至入住同一間飯店，但當時雙方經紀公司堅稱是各有行程，不認交往。沒想到半個月後，7月5日清晨，兩人突發布婚訊，將於10月31日低調舉行婚禮，震撼演藝圈。

▲「宋宋CP」唯美婚紗照。（圖／CFP）

對於突然丟出閃婚彈一事，當時身邊友人透露，宋宋兩人都認為「親口承認戀情才是對粉絲的尊重」，沒想到熱戀消息卻是被媒體率先踢爆，因此感到很自責。另外，宋仲基更曾表示相戀之所以沒有公開，其中原因也是為保護宋慧喬，擔心對方會受到酸民攻擊，因而以瞞愛的方式來護愛，也獲得了粉絲一面倒的祝福。

趙麗穎♥馮紹峰

大陸演員趙麗穎與馮紹峰2016年因合作電影《西遊記女兒國》相識，之後她多次被拍到留宿男方家中或深夜約會，甚至頻頻被網友爆出偶遇、結婚、懷孕等消息，緋聞鬧了1年多，但兩人始終未鬆口認愛。

▲趙麗穎、馮紹峰因合作《西遊記女兒國》結緣。（圖／翻攝自微博）

沒想到，就在2018年10月16日適逢趙麗穎31歲生日這天，上午10點07分她突然在微博以「官宣♥」2字，加上與馮紹峰的合照及小倆口手持婚證的照片發文，正式宣布結婚，且發文時間正好又代表著男方生日10月7日，小巧思藏滿甜蜜，讓粉絲又驚又喜。

▲▼趙麗穎突曬婚照及婚證，正式宣布與馮紹峰結婚。（圖／翻攝自趙麗穎微博）

不過即便是婚後，趙麗穎依然沒被廣大的網友放過，不斷傳出她穿著寬鬆、現身嬰兒用品店、火鍋吃養生鍋底等等，懷孕的傳聞始終未止，但夫妻倆還是沒個正面回應，讓粉絲們期待再次看到「官宣」文，就是公布有寶寶的消息了。

白家綺♥吳東諺

女星白家綺與相差5歲的師弟吳東諺因合作《我的老師叫小賀》熟識，於2017年12月兩人被拍到約會看電影，互動頗為熱絡，不過當時女方經紀人隨即出面澄清，表示他們本是師姐弟關係感情就不錯，也正因為太熟了，所以絕不可能發展成情侶，否認戀情。

▲白家綺、吳東諺因合作《我的老師叫小賀》傳出緋聞。（圖／鳳凰藝能）

不過就在緋聞傳出不到1年時間，白家綺在2018年10月21日突然在臉書發文，宣布和穩定交往2年多的吳東諺結婚了，並且肚子裡已經懷有小生命，一次炸出雙喜，同時也公開兩人交往的影片，與粉絲分享小倆口甜蜜的點滴。

▲白家綺、吳東諺宣布結婚。（圖／民視）

事實上，白家綺在2005年曾有段婚姻，且育有2個女兒，4年後卻因為前夫外遇離婚，她曾坦言自己是一個對愛情失去信心的人。然而就在多年後遇到了吳東諺，她起初沒辦法接受一個年輕又帥的男生突然告白就交往，但相處過後被男方的真情漸漸感動，且女兒們也備受呵護，她才重新決定要把握這次幸福的機會。

▲白家綺曬一家五口合照。（圖／翻攝自白家綺臉書）

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