歌壇天后「愛犬大PK」！　盤點8隻明星的「超萌毛小孩」

記者許皓婷／綜合報導

許多藝人除了透過社群網站分享工作行程，或是生活點滴，當中不乏出現自己飼養的愛犬身影，這些超萌的寵物們也跟著意外爆紅，人氣甚至不輸給明星主人，《ETtoday星光雲》就幫您整理出6隻比主人還搶鏡的超可愛毛小孩。

1.蔡依林&屋虎

天后蔡依林（Jolin）出道逾15年，一路從少女殺手晉升為「呸姐」，身邊的比熊犬「屋虎」也跟著變成大明星，人氣更完全不輸她。她在2007年養了「屋虎」，正式成為狗媽媽，不論工作、出遊幾乎都把愛犬帶在身邊，飼養多年來，她也常透過社群網站分享毛孩的可愛模樣，萌翻不少粉絲。

▲蔡依林和比熊犬「屋虎」。（圖／翻攝自Facebook／蔡依林）



2.Selina&Pinky

Selina（任家萱）2003年飼養貴賓狗「Pinky」，10多年來把寵物視為自己的女兒一般照顧，疼愛有加，如今愛犬已經15歲了，她更曾在生日時，許願希望Pinky可以健康的再多陪自己幾年，如果有一天要離開的時間到了，更希望牠能平靜，沒有痛苦離開。

▲Selina與紅貴賓「Pinky」。（圖／翻攝自Facebook／Selina任家萱）



3.Ella&布丁

陳嘉樺（Ella）一直相當疼愛毛小孩，2012年結婚後，與老公生賴斯翔一起飼養了一隻母柴犬，取名「布丁」，她也曾在當年懷孕時，被質疑「懷孕應少接觸狗」，她則霸氣回應：「布丁就是我的女兒。」絲毫不介意。

▲Ella與柴犬「布丁」。（圖／翻攝自Facebook／Ella陳嘉樺）



4.李毓芬&太陽

李毓芬的博美狗愛犬「太陽」，曾傳出是柯震東送給她的「定情犬」，長相超可愛，目前已經1歲多，有次毛小孩半夜發燒、癱軟無力，她把太陽當寶貝兒子一樣捧在手心，連夜送往急診，還憂心忡忡，更有感而發：「養狗才發現母親的偉大！」

▲李毓芬與博美狗「太陽」。（圖／翻攝自IG／李毓芬）



5.楊丞琳&Yumi

楊丞琳從小就愛狗，2005年圓了童年夢想，飼養了雪納瑞「Yumi」，將愛犬視為女兒般疼愛有加，逢年過節還會特別下廚準備大餐，跟狗女兒的感情極好，前陣子愛犬遭診斷出罹患肥大細胞瘤，化驗結果為惡性腫瘤，讓她一度崩潰，所幸目前已恢復良好。

▲楊丞琳與雪納瑞「Yumi」。（圖／翻攝自IG／楊丞琳）



6.昆凌&麻吉

「天王嫂」昆凌也有養一隻超萌博美狗「麻吉」，是她19歲生日時，老公周杰倫送的大禮，她更曾為愛犬出書《我的好麻吉，讓我守護你》，又以「麻吉」的名字，開設了「Machi Doggie」咖啡廳。

▲昆凌與博美狗「麻吉」。（圖／翻攝自IG／昆凌）