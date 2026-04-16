女神降臨台北！Red Velvet IRENE宣布來台　6月連唱兩天

記者林汝珊／台北報導

韓國人氣女團Red Velvet成員IRENE將於2026年6月6日與6月7日於國立臺灣大學綜合體育館舉辦《2026 IRENE ASIA TOUR [I-WILL] in TAIPEI》演唱會。這也是IRENE出道以來首度的個人亞洲巡迴演唱會，台北站為海外首場演出，巡演消息一出即引發粉絲高度關注與期待。

▲Red Velvet IRENE宣布來台。（圖／SHOWOFFICE提供）

《2026 IRENE ASIA TOUR [I-WILL]》將於5月23日、24日自首爾正式揭開序幕，之後陸續在台北、澳門、新加坡與曼谷等城市開唱，台北場作為本次巡演的海外首站，十足令人期待。去年IRENE與SEULGI以小分隊形式來台演出，當時充滿魅力的舞台表現，至今仍讓粉絲印象深刻。

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睽違一年再度來台，這次她將以個人演唱會形式登場，對於即將展開首次個人巡演，IRENE特別強調整體演出的完整性與情緒鋪陳，從舞蹈細節到舞台節奏皆經過反覆打磨，希望觀眾能隨著演出沉浸於她的音樂世界之中，她也預告，本次舞台將更聚焦於個人特色與音樂表達，透過重新編排的曲目與整體設計，呈現不同於以往的全新樣貌，讓粉絲能在現場更直接感受到她獨有的魅力與能量。

《2026 IRENE ASIA TOUR [I-WILL] in TAIPEI》門票將分階段開放購買。Weverse會員優先購登記時間為4月14日起至4月17日，並分別於4月22日與4月23日開放6月6日及6月7日場次優先購票；遠傳電信與friDay影音會員則可於4月24日參與限時優先購。一般售票將於4月25日與4月26日下午2點正式開賣，購票請至遠大售票網站，更多活動資訊將陸續公布於主辦單位SHOWOFFICE官方社群。