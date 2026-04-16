曾敬驊爆祕戀17萬網紅…首度露面回應！　「緊張結巴」揭真實關係

記者黃庠棻／台北報導

人氣男星曾敬驊2025年年底以《我家的事》奪下金馬獎最佳男配角，在慶功宴上透露自己已單身1年多，也坦承有正在努力認識的圈外對象，但細節則是「祕密」。日前被拍到秘戀擁有約17萬粉絲的網紅羅念，16日出席電影《失樂園》記者會，首度露面回應戀情。

▲丁寧、范少勳、曾敬驊、洪君昊出席《失樂園》試片會。（圖／記者林敬旻攝）

曾敬驊近期與網紅羅念傳出緋聞，16日與范少勳、洪君昊、丁寧一同出席電影《失樂園》記者會，被問到相關話題，他一邊喝水並露出招牌尷尬羞笑，甚至有點結巴地說道「平常就是一般人。」、「就是正常交友關係，謝謝大家關心。」對於感情世界仍舊保持神祕態度。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲丁寧、范少勳、曾敬驊、洪君昊出席《失樂園》試片會。（圖／記者林敬旻攝）



而曾敬驊被問到女方被拍到是否有嚇一跳，他搬出同行也被拍到的好友說「另外一個朋友覺得，他終究還是一個配角，但大家都希望自己是主角。」回答得相當深奧。至於被指互動謹慎、分開行動，並到餐廳外帶食物，他笑說「我是內用啦。」

▲曾敬驊出席《失樂園》試片會。（圖／記者林敬旻攝）

曾敬驊在《如果我不曾見過太陽》、《大濛》等作品中都相當苦情，在《失樂園》中更有許多辛苦工作的戲碼，他說演出時不會刻意去營造苦情一面，而是這個角色是每天都在做噴灑農藥、搬金紙這類的苦工「長期在這個狀態下的人，最難呈現的是他的辛苦。」

▲曾敬驊出席《失樂園》試片會。（圖／記者林敬旻攝）

此外，曾敬驊被導演蔡銀娟爆料，想跟飾演阿嬤的演員交換通訊軟體，方便私下聯繫討論細節，結果遭到阿嬤拒絕，讓導演直呼「應該是第一個拒絕他的女生。」曾敬驊則笑說，把阿嬤的拒絕也當成是一種交流，更能夠帶進戲中角色，笑說「阿嬤可能不想用通訊軟體。」

▲曾敬驊出席《失樂園》試片會。（圖／記者林敬旻攝）