玖壹壹洋蔥「跑馬拉松回家孝親」超狂！　健志私下超暖行徑曝光

記者蔡琛儀／台北報導

雲林年度活動「雲林人之夜」將於5月9日母親節前夕在縣立田徑場登場，由玖壹壹、許富凱領軍，黃子軒與山平快、Who Cares胡凱兒、青虫aoi等接力開唱，結合霹靂布袋戲、合唱團與武術演出，打造跨世代、多語言的在地文化舞台。

▲玖壹壹健志、洋蔥現身「雲林人之夜」記者會。（圖／雲林縣政府提供）

玖壹壹健志、洋蔥日前現身記者會站台，對於活動主打「萬人洗腳」直呼新鮮又有意義，認為把孝親轉化為行動很有力量。洋蔥更預告將把〈南北二路〉結合雲林四湖順武堂武術跨界演出，喊話要把現場氣氛炒到最高點。

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談到孝親方式，洋蔥走實際派路線，透露固定提供孝親費讓父母無後顧之憂，也會用「跑馬拉松回家」的方式陪伴家人，笑說曾沿著自行車道一路跑回老家聊天再折返，把興趣與親情結合。

去年升格當爸的健志則分享，曾替還不會寫字的兒子手寫卡片送老婆Mia當母親節驚喜，未來也會持續「代筆」幾年，等孩子長大親手完成，字句間展現滿滿家庭溫度。

▲雲林人之夜主持人黃鐙輝。（圖／雲林縣政府提供）

主持人黃鐙輝也以在地人身分推薦雲林玩法，從北港朝天宮、武德宮到五年千歲公園，再到虎尾小吃廣香春捲水煎包，強調雲林魅力就在日常人情味；許富凱則預告將以歌聲陪伴觀眾過節，直言「陪伴就是最好的孝順」。