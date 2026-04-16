拍《孤獨的美食家》變更瘦！松重豐曝「超狠飲控」私下不敢一人吃飯

記者陳芊秀／綜合報導

63歲日本資深男星松重豐主演美食劇《孤獨的美食家》，自2012年播出至今長達14年，最新第11季已經開播。他近日出席外國記者協會主辦的記者會，分享長年拍美食劇又維持身材的方法，而且「越吃越瘦」，讓全場驚呼。

▲松重豐分享拍《孤獨的美食家》的飲控方法。（圖／翻攝自IG）

《孤獨的美食家》改編自原作久住昌之、作畫谷口治郎的同名人氣漫畫。劇情描述上班族井之頭五郎時常在工作之餘，造訪大小城市巷弄中的餐廳。不過隨著物價上漲等社會變化，松重豐感嘆：「通膨真的很嚴重。餐費比起3、4年前，已經變成1.5倍甚至更高。井之頭五郎是個自營業者，看起來也不像賺很多錢的人，所以會想他真的能花4000到5000日圓吃晚餐嗎？如果和現實差距太大，會有點寂寞。」

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松重豐給大眾高挑纖瘦的印象，拍攝《孤獨的美食家》如何維持身材？他表示拍攝時，劇中登場的料理全部都會吃，「拍攝當天真的只吃那些，但前一天晚上會節制，當天早上也不吃。」甚至回家後，他可能也不再進食，因此笑說：「如果把總熱量用3天平均來看，其實比平常吃得還少。拍攝期間反而會慢慢變瘦。」此話一出也讓現場笑聲不斷。

此外，松重豐以前很喜歡一個人吃飯，但現在進去餐廳會被認出，坦言現在已經很少去餐廳。現在的他大多時候與妻子一同用餐，「夫妻倆一起吃好吃的東西，是我現在唯一的樂趣」，話畢臉上隨即露出笑容。