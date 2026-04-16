KISS OF LIFE編舞「抓脖下面互頂」遭罵！粉絲嚇壞　成員親自回應

記者吳睿慈／綜合報導

南韓實力派女團KISS OF LIFE唱功、舞功兼具，她們最近帶著新歌〈Who is she〉回歸，展現與過去截然不同的性感舞姿，怎料，其中一段下半身互撞的編舞，卻帶來反面效果，官方發出的短版影片更是被罵爆，網友認為「這編舞是真心的嗎」，對此，她們近期正面回應，表示尊重不同意見，但坦言難免受傷。

▲▼KISS OF LIFE編舞「抓脖下體互頂」被罵，粉絲嚇壞留言「這是認真的嗎」。（圖／翻攝自KISS OF LIFE IG）



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KISS OF LIFE過去數度以性感舞蹈掀起熱議，這次推出新歌〈Who is she〉，節奏強勁火辣度加倍，官方MV很快就突破3000萬觀看人次。怎料，近來她們歌曲裡的其中一段編舞卻讓網友看到皺眉頭，影片裡，她們抓著彼此的脖子、下半身互頂，讓歌迷直呼「這是認真的嗎」。

這段編舞只有在MV裡短暫出現，但後來官方拍成挑戰版本，留言區暴動表示「拜託刪掉」、「看了留言，原來不是只有我覺得奇怪」、「官方正式版本應該不是這樣跳吧」，充斥負面評論。

舞蹈遭炎上，KISS OF LIFE的BELLE、JULIE近日正面回應編舞遭批評一事，「我們一直都想要有新的挑戰，展現出更有魄力更自信的一面，我們也知道不可能每一次看待的視線都是好的，但我們還是覺得勇於挑戰的面貌很帥氣。」

▲KISS OF LIFE編舞掀熱議。（圖／翻攝自MBC）



粉絲評價正反不一，她們先是感謝：「謝謝為我們應援並且覺得很帥氣的粉絲，正確的回饋我們會虛心接受，但其實這沒有正解，每個人可以接受的程度不同，看待的視線也不同，尤其是舞蹈、音樂、藝術的視角都不一樣，他們的看法也沒錯，既然是那樣的感受，那就是他們所感受到的，我們也尊重。」只是網路負面評論難免走心，兩人也坦言「對彼此造成傷害的話，還是會傷心的。」坦率公開真實心聲。