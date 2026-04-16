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安潔拉佐藤來台「一直被加點沒點的菜」！被認出待遇超瘋：太誇張了

記者潘慧中／綜合報導

日本知名大胃女王安潔拉佐藤（アンジェラ佐藤）15日結束台灣行回到北海道後，她感性地說，先前在台灣餐廳瘋狂大吃卻被神秘客人默默買單的「尋人啟事」有了圓滿結果，原來對方是一對父子檔，她得知後也特地送上北海道的伴手禮致謝。

▲▼安潔拉佐藤。（圖／翻攝自Instagram／angela_satou）

▲安潔拉佐藤找到日前請她吃飯的人了。（圖／翻攝自Instagram／angela_satou）

安潔拉佐藤透露，這對父子檔是兒子先認出她，而爸爸其實一直是她的支持者，「他們說，因為不想打擾我私下用餐，所以才選擇默默幫我把帳結掉就離開了」，這份體貼讓她大讚非常溫柔體貼，「其實我完全是可以被搭話的類型啦！！歡迎來找我！」

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由於時間關係，安潔拉佐藤無法馬上請這對父子檔吃飯，所以決定先以北海道伴手禮回禮，再交換聯絡方式，「下次5月再來台灣的時候，一定要一起去吃到飽，下次一定要換我請客！」

▲▼安潔拉佐藤。（圖／翻攝自Instagram／angela_satou）

▲安潔拉佐藤4日抵台開啟美食之旅。（圖／翻攝自Instagram／angela_satou）

有趣的是，安潔拉佐藤自從分享被請客的經歷後，她後來走在台灣路上不僅會被認出來並獲贈點心，去餐廳用餐時還會一直被招待「沒點的菜」，導致她陷入瘋狂被餵食的狀態，「連我這個大胃王都差點撐不住…太誇張了！這到底是SNS的影響，還是台灣人DNA裡的『阿嬤魂』爆發了呢…太可怕了！！！台灣！！！」

▲▼安潔拉佐藤。（圖／翻攝自Instagram／angela_satou）

▲安潔拉佐藤來台一直被台灣人瘋狂餵食。（圖／翻攝自Instagram／angela_satou）

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安潔拉佐藤

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