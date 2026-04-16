ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

Jennie科切拉「又比出中指」惹議
《21世紀大君夫人》第3集劇透超甜
劉品言坐月子「連晨翔跑去做近視雷射」
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

阿本、炎亞綸日本出外景「巧遇韓KBS歌手」！當場收大禮：太好了吧

記者潘慧中／綜合報導

阿本前陣子和炎亞綸一起前往日本佐賀出外景，沒想到在錄影途中遇到來自韓國的遊客，對方一行人不僅熱情打招呼，其中一位大叔還當場送上一盒珍貴禮物，讓這趟日本之旅留下特別的回憶。

▲▼阿本、炎亞綸。（圖／翻攝自Instagram／aben6011）

▲阿本、炎亞綸日本工作巧遇超熱情的韓國人。（圖／翻攝自Instagram／aben6011）

[廣告]請繼續往下閱讀...

阿本16日在社群網站透露，雖然平時看很多韓劇，但實際要用韓語溝通仍有點困難。即便如此，他仍強烈感受到這些韓國遊客的友好，「不確定是不是理解正確，不過我確定的是，他們真的是很熱情的可愛韓國朋友。」

▲▼阿本、炎亞綸。（圖／翻攝自Instagram／aben6011）

▲阿本、炎亞綸收下珍貴大禮。（圖／翻攝自Instagram／aben6011）

畫面中，可以看到阿本和炎亞綸一同彎腰以雙手接過裝在紅色提袋內的「高級人蔘一盒」，對於這份突如其來且貴重的禮物感到既驚喜又感謝，雙方在異國街頭展現了溫暖的國民外交。

▲▼阿本、炎亞綸。（圖／翻攝自Instagram／aben6011）▲▼阿本、炎亞綸。（圖／翻攝自Instagram／aben6011）

▲熱情大叔揭曉自己的歌手身分。（圖／翻攝自Instagram／aben6011）

不只這樣，其中一位大叔還拿出手機，向阿本和炎亞綸的拍攝團隊展示自己在韓國媒體KBS演出的影片，所有人紛紛上前圍觀，現場氣氛十分熱絡，「很感謝你們讓這趟日本佐賀之旅，留下特別的回憶！」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

阿本炎亞綸

推薦閱讀

AV女神悄來台看棒球！現身新莊球場掀暴動…本人驚：大家認識我？

AV女神悄來台看棒球！現身新莊球場掀暴動…本人驚：大家認識我？

7小時前

張善為癱瘓神隱13年！蜻蜓哥哥揭近況「有比較好了」拒見面原因曝

張善為癱瘓神隱13年！蜻蜓哥哥揭近況「有比較好了」拒見面原因曝

6小時前

消失演藝圈20年現身了！有隨身保鑣「婚後顯赫家世曝」哈林是她妹夫

消失演藝圈20年現身了！有隨身保鑣「婚後顯赫家世曝」哈林是她妹夫

4/15 08:07

李珠珢前隊友宣布辭職！　痛訴遭職場霸凌「比賽前躲在廁所哭」

李珠珢前隊友宣布辭職！　痛訴遭職場霸凌「比賽前躲在廁所哭」

21小時前

白沙屯遶境驚見高帥男路邊發便當　身分曝光「竟是知名主持男星」！

白沙屯遶境驚見高帥男路邊發便當　身分曝光「竟是知名主持男星」！

4小時前

吳怡霈掰了小腹「7動作逼出川字肌」！1年前對比超狂：每天只花5分鐘

吳怡霈掰了小腹「7動作逼出川字肌」！1年前對比超狂：每天只花5分鐘

4/15 11:24

向華強自爆「分房向太10多年」　揭熟齡婚姻祕訣：不夠老不懂

向華強自爆「分房向太10多年」　揭熟齡婚姻祕訣：不夠老不懂

17小時前

《爸爸去哪兒》森碟18歲了！　爸媽曬她美照感嘆「最幸運的超支」

《爸爸去哪兒》森碟18歲了！　爸媽曬她美照感嘆「最幸運的超支」

21小時前

徐至琦對77姊提告　週五開記者會說明

徐至琦對77姊提告　週五開記者會說明

17小時前

木村拓哉罕放閃！　曝工藤靜香「童年缺牙萌照」慶生

木村拓哉罕放閃！　曝工藤靜香「童年缺牙萌照」慶生

17小時前

許光漢爆秘戀子瑜首露面！無奈揭「現身演唱會真正原因」　親揭真實關係

許光漢爆秘戀子瑜首露面！無奈揭「現身演唱會真正原因」　親揭真實關係

1小時前

Ella大陸巡演驚呼「不知有包餡魚丸」　表情遭酸中邪…完整版還原

Ella大陸巡演驚呼「不知有包餡魚丸」　表情遭酸中邪…完整版還原

5小時前

熱門影音

艾成過世後王瞳單身多年　艾爸勸她「快去找人照顧妳」

艾成過世後王瞳單身多年　艾爸勸她「快去找人照顧妳」
梁朝偉緊牽劉嘉玲現身　曝一抵台就吃牛肉麵

梁朝偉緊牽劉嘉玲現身　曝一抵台就吃牛肉麵
梁朝偉《你不會當樹嗎》映後座談

梁朝偉《你不會當樹嗎》映後座談
「I人影帝」梁朝偉來了　劉嘉玲愛相隨護駕

「I人影帝」梁朝偉來了　劉嘉玲愛相隨護駕
梁朝偉.劉嘉玲出席看秀 網笑：社交女王vs社恐影帝

梁朝偉.劉嘉玲出席看秀 網笑：社交女王vs社恐影帝
王瞳思念艾成「想哭就哭」　曝感情現況：沒人敢追

王瞳思念艾成「想哭就哭」　曝感情現況：沒人敢追
林襄.李多慧尬舞好香　兩人互相吐槽超可愛

林襄.李多慧尬舞好香　兩人互相吐槽超可愛
宋祖兒片場突被男粉求婚！　對方高喊「嫁給我」她嚇壞

宋祖兒片場突被男粉求婚！　對方高喊「嫁給我」她嚇壞
49歲王俐人賣吹風機　激凸影片眼睛不知道看哪

49歲王俐人賣吹風機　激凸影片眼睛不知道看哪
被迪麗熱巴玩弄後分手吻別　陳飛宇哭哭：還真是個渾蛋

被迪麗熱巴玩弄後分手吻別　陳飛宇哭哭：還真是個渾蛋
BIGBANG表演留著T.O.P的聲音　三人望向天空等哥哥唱完...

BIGBANG表演留著T.O.P的聲音　三人望向天空等哥哥唱完...
劉嘉玲打給梁朝偉　撒嬌喊：I love you

劉嘉玲打給梁朝偉　撒嬌喊：I love you
田馥甄淡定看「和周董緋聞被狂翻」　曝拒絕「浪姐」邀約：不是我的選擇

田馥甄淡定看「和周董緋聞被狂翻」　曝拒絕「浪姐」邀約：不是我的選擇

鄭智善遠赴金門喚醒老酒魂　Judy狂喝高粱…認輸舉白旗

鄭智善遠赴金門喚醒老酒魂　Judy狂喝高粱…認輸舉白旗

朱宇謀澄清「未和林倪安交往」　反擊絕無動粗：請停止惡意消費

朱宇謀澄清「未和林倪安交往」　反擊絕無動粗：請停止惡意消費

吳姍儒被吳宗憲演唱會「感動哭」　見曾沛慈爆紅⋯曝她反差真面目

吳姍儒被吳宗憲演唱會「感動哭」　見曾沛慈爆紅⋯曝她反差真面目

曾沛慈老公真實身分曝光！　「建中北一女婚紗照」藏玄機

曾沛慈老公真實身分曝光！　「建中北一女婚紗照」藏玄機

IU看邊佑錫10年變化「更帥了」　他劇中大秀八塊肌...晚餐不吃惹

IU看邊佑錫10年變化「更帥了」　他劇中大秀八塊肌...晚餐不吃惹

王柏傑演三太子「有到廟裡擲茭」 下秒麥克風突消音..全場嚇傻

王柏傑演三太子「有到廟裡擲茭」 下秒麥克風突消音..全場嚇傻

小S吐心聲「沒什麼能擊敗我了」　一週夢到大S五次...傳訊跟她說話

小S吐心聲「沒什麼能擊敗我了」　一週夢到大S五次...傳訊跟她說話

網紅禪師熊仁謙涉寺廟迷姦人妻劈8女　洗腦話術「女生都想停我塔台上」　自爆「台北人都知道我是渣男」

網紅禪師熊仁謙涉寺廟迷姦人妻劈8女　洗腦話術「女生都想停我塔台上」　自爆「台北人都知道我是渣男」

林倪安控朱宇謀劈腿施暴！　他強硬提告「絕不寬貸」

林倪安控朱宇謀劈腿施暴！　他強硬提告「絕不寬貸」

看更多

【失控翻車】車速太快！22歲男自撞喪命 四輪朝天零件噴飛

即時新聞

剛剛
剛剛
7分鐘前0

馮提莫直播大方認整形　揭進廠維修原因：把自己當試驗品

24分鐘前2

鍾麗緹55歲拚生四胎？　張倫碩認「小孩是家庭黏著劑」：不行就領養

24分鐘前0

韓神級翻譯出事！「爆性犯罪前科」遭全面切割現況曝光

48分鐘前1

文瑾瑩鬼門關前走一趟！高EQ：身體變大，心也寬了　9年前險截肢

1小時前21

大陸偶像教父猝逝！絲芭傳媒王子傑享年63歲…與鞠婧禕爆合約糾紛

1小時前2

玖壹壹洋蔥「跑馬拉松回家孝親」超狂！　健志私下超暖行徑曝光

1小時前1

曾敬驊爆祕戀17萬網紅…首度露面回應！　「緊張結巴」揭真實關係

1小時前12

米可白40歲生日前夕「第一次燙髮」剪更短！成果絕美…震撼2.4萬人

1小時前2

KISS OF LIFE編舞「抓脖下面互頂」遭罵！粉絲嚇壞　成員親自回應

1小時前2

拍《孤獨的美食家》變更瘦！松重豐曝「超狠飲控」私下不敢一人吃飯

讀者迴響

熱門新聞

  1. AV女神悄來台看棒球！球場暴動本人驚：大家認識我？
    7小時前147
  2. 張善為癱瘓神隱13年！蜻蜓哥哥鬆口近況「有比較好了」
    6小時前147
  3. 她消失演藝圈20年現身了！
    4/15 08:07168
  4. 李珠珢前隊友宣布辭職！痛訴遭霸凌「躲在廁所哭」
    21小時前2012
  5. 白沙屯遶境驚見高帥男路邊發便當　竟是知名主持男星
    4小時前209
  6. 吳怡霈掰了小腹「7動作逼出川字肌」
    4/15 11:24
  7. 向華強自爆「分房向太10多年」揭熟齡婚姻祕訣
    17小時前102
  8. 《爸爸去哪兒》森碟18歲了！爸媽曬她美照
    21小時前
  9. 徐至琦對77姊提告　週五開記者會說明
    17小時前43
  10. 木村拓哉罕放閃！曝工藤靜香「缺牙照」慶生
    17小時前63
ETtoday星光雲

熱門快報

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

Threads推薦日系質感商品開箱

Threads推薦日系質感商品開箱

「文里補習班」開課啦！今天要開箱風格清爽的日系商品！看看是否能打動主持人的心~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合