阿本、炎亞綸日本出外景「巧遇韓KBS歌手」！當場收大禮：太好了吧

記者潘慧中／綜合報導

阿本前陣子和炎亞綸一起前往日本佐賀出外景，沒想到在錄影途中遇到來自韓國的遊客，對方一行人不僅熱情打招呼，其中一位大叔還當場送上一盒珍貴禮物，讓這趟日本之旅留下特別的回憶。

▲阿本、炎亞綸日本工作巧遇超熱情的韓國人。（圖／翻攝自Instagram／aben6011）



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阿本16日在社群網站透露，雖然平時看很多韓劇，但實際要用韓語溝通仍有點困難。即便如此，他仍強烈感受到這些韓國遊客的友好，「不確定是不是理解正確，不過我確定的是，他們真的是很熱情的可愛韓國朋友。」

▲阿本、炎亞綸收下珍貴大禮。（圖／翻攝自Instagram／aben6011）



畫面中，可以看到阿本和炎亞綸一同彎腰以雙手接過裝在紅色提袋內的「高級人蔘一盒」，對於這份突如其來且貴重的禮物感到既驚喜又感謝，雙方在異國街頭展現了溫暖的國民外交。

▲熱情大叔揭曉自己的歌手身分。（圖／翻攝自Instagram／aben6011）



不只這樣，其中一位大叔還拿出手機，向阿本和炎亞綸的拍攝團隊展示自己在韓國媒體KBS演出的影片，所有人紛紛上前圍觀，現場氣氛十分熱絡，「很感謝你們讓這趟日本佐賀之旅，留下特別的回憶！」