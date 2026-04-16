馬力歐結婚9年認停機「靠手解決需求」！　收GG增大邀約秒拒：人設不符

記者孟育民／台北報導

藝人馬力歐2017年娶小11歲嫩妻，婚後育有一對子女，家庭生活幸福滿美。他今（16日）出席中視「強檔電影院」宣傳短片拍攝，坦言隨著孩子出生，夫妻生活重心出現轉變，甚至已經長達1年多沒有性行為，以幽默口吻表示：「沒有性生活我還有手啊。」強調夫妻關係不一定要以性為唯一重心，「夫妻之間的情緒、共同目標才比較重要。」

▲ 馬力歐宣傳中視《強檔電影院》。（圖／中視提供）

馬力歐表示，夫妻之間難免會吵架，尤其兩人年齡相差11歲，初期磨合較多，但隨著相處時間拉長，「越吵越短」，現在就算有爭執，也不會讓事情擴大。他笑說：「再大的事情也不過生死，最後還是要在同一個屋簷下生活，有些事後來就覺得算了，聽她的就好。」強調不必為雞毛蒜皮的小事傷感情。

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他也坦言，真正的挑戰其實是在有了孩子之後才開始，「兩人世界永遠是完美的，但有了孩子就完全不一樣。」尤其小兒子目前才1歲多，正值需要高度照顧的階段，家中難免凌亂，加上工作壓力，曾讓他一度情緒煩躁。但他也反思，帶孩子的辛苦並不簡單，現在更能體諒另一半的付出。

▲ 馬力歐現在生活重心都在家庭、工作上。（圖／中視提供）

談及工作，他則分享轉戰業配與廣告演出也是一種表演形式，短短時間內帶出效果，甚至讓觀眾願意重複觀看，也讓他樂在其中。不過他也笑說，曾接到「陰莖增大」產品邀約，他以人設不符婉拒，更開玩笑說：「除非給到 6、7 位數，我才考慮『掙大錢斷』，侵入性的東西真的不要。」