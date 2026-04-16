唐禹哲閃兵案自首！　兩天前發文「出門了」網笑虧：自首前還營業

記者陳芊秀／綜合報導

新北地檢署偵辦藝人閃兵案昨日（15）第四波偵結起訴14人名單中，出現男星唐禹哲（本名阮霆鈞）的名字，且這波名單皆為主動自首、積極配合偵查，由檢方起訴建請法院宣告緩刑。而唐禹哲日前預告18日要出席大陸杭州活動，自首消息曝光後火速登熱搜。

▲唐禹哲涉閃兵案主動自首，消息曝光前兩天曾曬照。（圖／翻攝自微博）

有網友笑稱：「我不行了，唐禹哲去自首前還發營業照，也是個神人。」原來唐禹哲本月13日才在社群平台曬近照，​​​​配文「出門前」，不料相隔兩天就爆出閃兵案主動自首，被誤以為是出門是去自首。

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▲網友發文：「我不行了，唐禹哲去自首前還發營業照，也是個神人。」（圖／翻攝自微博）

其實唐禹哲於13日微博發文，預告18日將會在杭州與粉絲見面，吸引當地大批粉絲留言期待。網友笑虧「主要是大部分人都神隱降低存在感，他擱這鬆弛還發擺拍照笑死了」、「太搞笑了，不紅也不能這麽營業吧」、「笑暈了……偶像包袱這一塊」。其中有網友好奇：「我認真的問一下，不服台灣的『兵役』在大陸算是劣跡藝人還是愛國青年？」釣出一票當地網友留言稱「算愛國」。

▲唐禹哲18日在大陸杭州有公開活動。（圖／翻攝自微博）