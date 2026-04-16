許富凱「車震」4男畫面曝光！　身分揭秘...竟是超夯樂團成員

記者蔡琛儀／台北報導

金曲歌王許富凱即將發行第11張個人專輯，新歌〈愛你敢有望〉與人氣樂團icyball冰球樂團夢幻聯手合唱，MV中五人化身愛情快遞員，擠在小貨車裡拍攝，王開玩笑：「我們今天算是有一起車震過了！」

▲許富凱與冰球樂團合作新歌。〈愛你敢有望〉。（圖／何樂音樂提供）

許富凱笑說：「一直很喜歡冰球樂團充滿特色的City Pop曲風，這次合作做出來的歌我很喜歡，一聽就是我想要的，與年輕樂團合作，整個人都young起來。」但冰球樂團主唱王坦言壓力超大：「聽到富凱演唱的版本後，想說完了，錄音時我一定會很痛苦，最終還是決定做自己、好自在，不要有競爭的心情。」

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由於兩人分開錄製，許富凱故意做效果笑虧：「錄音那天很期待王可以來，因為想交流，但他沒有來，我只能自己揣摩。」不過在拍攝MV時，成員士捷災難連連，頭撞車頂立刻腫了一包，被團員笑稱「另類加戲」。

▲MV中五人化身愛情快遞員，擠在小貨車裡拍攝。（圖／何樂音樂提供）

呼應MV情節「愛的禮物」，拍攝過程中聊到粉絲送禮一事，許富凱特別呼籲：「不要花錢，賺錢非常辛苦，可以支持唱片、來看演唱會，儘量不要買禮物。」王也心疼說：「收到禮物會心存感激，但也會很心疼。」