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《黑澀會》小薰東區街頭崩潰大哭！突收一訊息：快忘了被愛的感覺

記者潘慧中／綜合報導

小薰（黃瀞怡）16日在社群網站有感而發地說，「過了一天，情緒才慢慢被撫平。那一刻在東區的街頭，看著訊息，眼淚完全止不住地落下來」，而背後原因其實和媽媽有關。

▲▼《黑澀會》小薰。（圖／翻攝自Instagram／estherxun）

▲小薰坦承在東區街頭崩潰大哭。（圖／翻攝自Instagram／estherxun）

小薰回想起買下人生第一間房子時，乾媽無疑是重要貴人，她永遠記得對方當初承諾：「薰，只要妳想買房，我一定盡全力幫忙妳。」她當時正經歷買房的繁瑣過程與媽媽生病的變故，乾媽不僅陪她走過難熬的日子，還教她挑菜、煮菜照顧媽媽。在媽媽的告別式上，乾媽還邊哭邊向她媽媽保證：「妳不用擔心，我會幫妳照顧好薰的。」

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在買房的漫長過程中，無論是看房、簽約、交屋，甚至是挑選建材的每一個細節，乾媽始終陪伴著小薰，「謝謝妳，把我當女兒一樣地照顧我、疼我。」

▲▼《黑澀會》小薰。（圖／翻攝自Instagram／estherxun）

▲小薰非常思念媽媽。（圖／翻攝自Instagram／estherxun）

小薰坦言，看到乾媽訊息的那一刻，彷彿聽見親生母親在對她說話，這才驚覺自己已經「好久好久沒有收到媽媽的訊息了」，甚至快忘了那種被愛著、被叮嚀的感覺，「謝謝妳，讓我重新觸碰到那個我一直不敢打開的地方。偶爾在街上崩潰大哭，好像也沒有那麼丟臉。」

▲▼《黑澀會》小薰。（圖／翻攝自Instagram／estherxun）

▲小薰學習擁抱悲傷。（圖／翻攝自Instagram／estherxun）

經過一天的沉澱，小薰表示情緒已慢慢被撫平，她開始思考媽媽是否正以另一種形式在身邊繼續守護著她，「我想，我正在慢慢學著擁抱這份想念，也擁抱悲傷。」

小薰IG全文：

過了一天，情緒才慢慢被撫平。
那一刻在東區的街頭，看著訊息，眼淚完全止不住地落下來。

真的，好暖。
也真的，好想媽媽。

有時候我會想，她是不是用另一種方式在我身邊，繼續守護我。

現在的我，很幸運，身邊多了一位像天使一樣的媽媽。
用她的方式，給我力量、給我依靠。

她是我買下人生第一間房子的貴人。
我永遠記得她對我說：「薰，只要妳想買房，我一定盡全力幫忙妳。」

那段時間，我一邊經歷買房的過程，一邊面對媽媽生病的變故。
她陪著我走過每一段不容易的日子，
陪我去市場買菜、教我怎麼挑、怎麼煮，對媽媽身體比較好。
在告別式那天，她流著眼淚對媽媽說：
「薰媽媽，妳不用擔心，我會幫妳照顧好薰的。」

從看房、簽約、交屋，到選材質的每一個細節，
她都在。

萳西媽咪❤️
謝謝妳，把我當女兒一樣地照顧我、疼我。

看到妳訊息的那一刻，
好像又聽見媽媽在對我說話。

原來，我已經好久好久，沒有再收到媽媽的訊息了。
甚至快忘了，那種被愛著、被叮嚀的感覺。

謝謝妳，讓我重新觸碰到那個我一直不敢打開的地方。

偶爾在街上崩潰大哭，
好像也沒有那麼丟臉。

我想，我正在慢慢學著
擁抱這份想念，
也擁抱悲傷。

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小薰

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