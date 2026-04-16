小30歲妻子是《甄嬛傳》女星！陸地產大亨遭傳被抓…護夫震怒報案

記者陳芊秀／綜合報導

大陸地產大亨、萬科集團創辦人王石日前驚傳「被抓」，消息一出瞬間引爆商界與娛樂圈熱議。而他小30歲的妻子是曾演出《後宮甄嬛傳》的女星田朴珺，她除了連發3文痛批「造謠是不需要付出代價的嗎？ ​​​」，更向媒體證實「已在去報案路上」。

▲大陸地產大亨王石遭傳被抓，小30歲妻子是《甄嬛傳》女星田朴珺。（圖／翻攝自微博）

現年45歲的田朴珺曾在《後宮甄嬛傳》演「敦親王福晉」，2012年底傳出王石求婚，直到2018年，王石在頒獎典禮致詞「謝謝我的妻子田朴珺」，首度證實雙方的婚姻關係，兩人年齡相差30歲。而王石遭謠傳被抓當日曾發文：「看來大家比我本人還關心我的動態。一切安好，造謠者交給法律。」

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而田朴珺則是氣到連續發文，第一則貼文痛批：「這是法治社會，造謠是不需要付出代價的嗎？ ​​​」第二則貼文為丈夫發聲，「多年來，我與王先生始終秉持一事：無論私事公事，從不解釋，亦不辯駁。可總有人為了流量毫無底線，厚顏無恥地造謠生事。這一次，已然欺人太甚。我們必將通過法律途徑追究到底，絕不姑息！！！有些事，必須以法律做個了結。人可以不聰明，但不能缺德。​」她收到女兒畫愛心圖安慰，氣憤之情稍稍緩解，隨後回應陸媒《新京報》：「已在去報案路上。」

▲田朴珺震怒發文。（圖／翻攝自微博）

田朴珺最新發文是轉發北京安劍律師事務所的律師聲明，一口氣澄清丈夫王石3大謠言，包括「被司法機關採取強制措施、限制人身自由」、「因萬科經營虧損被追責」、「失聯、涉刑事犯罪、健康狀況不佳、情感生活不穩定」等，以行動力挺丈夫清白。

▲田朴珺護夫轉發律師聲明。（圖／翻攝自微博）