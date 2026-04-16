周杰倫：可以罵髒話嗎！小鐘「39秒謎之海豚音唱〈以父〉」他反應超真實

記者潘慧中／綜合報導

小鐘（鐘呈昀）儘管工作忙碌，私下仍不時會拍攝影片與粉絲互動。有趣的是，他近日在社群網站上傳了一段39秒的〈以父之名〉海豚音版本，結果原唱周杰倫聽到後直言：「我這個愛心有點按不下去…。」

▲周杰倫看到小鐘的影片了。（圖／翻攝自Instagram／jaychou）



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翻唱〈以父之名〉這首歌的時候，小鐘其實並沒有唱出歌詞，而是只詮釋開頭的旋律，以人聲模仿原本的樂器聲，搭配簡單彈奏一小段吉他，39秒影片讓人不禁嘴角失守。

▲小鐘詮釋海豚音版本的〈以父之名〉。（圖／翻攝自Instagram／dancinggood）



原唱周杰倫看完後似乎對小鐘的表演感到哭笑不得，他在Instagram限時動態直白地說，「我這個愛心有點按不下去…」，但到最後仍心想「算了」按下愛心。

▲周杰倫反應超幽默。（圖／翻攝自Instagram／jaychou）



只不過按完愛心後，周杰倫似乎還是有點意難平，隔空寫下「很想問你我可以在留言裡罵髒話嗎」，，並附上三個大笑流淚的表情符號，展現和小鐘私下的好交情與周氏幽默。