58歲本土劇男星炸出一圈「離譜巨肌」劇組嚇傻　凍齡近況曝光！

記者黃庠棻／台北報導

民視八點檔《豆腐媽媽》卡司再升級，演員王耿豪正式宣布加入劇組，飾演極具野心的關鍵人物「陳水富」。有趣的是，向來維持精實身材的他，開工進棚時竟被發現「肌肉大了一圈」，連他自己都自嘲「肌肉大得有點離譜！」這身突如其來的「壯碩戰袍」，也意外成為他詮釋角色強烈個性的一大優勢。

▲王耿豪加入《豆腐媽媽》。（圖／民視提供）

王耿豪此次飾演的「陳水富」是夜市公會副理事長，外表嬉皮笑臉，實則深沉有野心。為了演活這位「台味十足」的靈魂人物，王耿豪在口條與服裝下足苦功。他特別強調「這裡說的『台』並非貶義，而是一種身份認知的呈現。」他不希望角色被樣板化，因此在表演上力求精準，不求多、只求好，希望讓觀眾看到一個更自然、有溫度的草根人物。

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▲王耿豪加入《豆腐媽媽》。（圖／民視提供）

一直有運動習慣的王耿豪透露，近期並未刻意增加重量訓練，身體卻自然調整到肌肉大一圈的狀態。他笑說「只能說身體自己要這樣，不是我刻意要它變壯。」不過這身充滿力量感的肌肉，剛好符合劇中陳水富那種在夜市叢林中求生存、跑酒店談生意的硬漢氣息，讓他一上鏡頭就自帶強大氣場。

▲王耿豪加入《豆腐媽媽》。（圖／民視提供）

王耿豪分享在棚內拍攝期間，他也會主動與導播、導演商量，若覺得表演「太硬」或不夠自然，在時間允許也會主動要求再來一次。他感性表示「電視拍攝節奏極快，但我們更要在技術與藝術間拿捏平衡。」他希望能透過這三十多年的演技積累，為觀眾與《豆腐媽媽》碰撞出不一樣的火花。

隨著陳水富（王耿豪飾）的登場，劇中夜市公會的權力鬥爭正式浮上檯面。他不僅覬覦理事長的寶座，更將與曉菁（徐千京飾）、嘉蓮（陳仙梅 飾）等人展開事業版圖的合作與鬥爭，將為《豆腐媽媽》帶來更多反轉情節。