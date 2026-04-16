才被選上2週！2AM鄭珍雲退出《柔美的細胞》　原因曝光

記者吳睿慈／綜合報導

南韓人氣漫畫《柔美的細胞》於2015年開始連載，並在2020年劃下句點。該漫畫後來翻拍戲劇版，並由金高銀擔任女主角，如今也跨足音樂劇，即將在6月30日於首爾開演，少女時代Tiffany、金叡園、VIXX Leo、2AM鄭珍雲等豪華卡司出演，怎料，鄭珍雲16日傳來退演消息，引起熱議。

▲▼2AM鄭珍雲退出《柔美的細胞》音樂劇。（圖／翻攝自鄭珍雲、Sem Company IG）



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《柔美的細胞》音樂劇3日對外宣布重磅卡司，女主角「柔美」由Tiffany、金叡園輪流參演，「愛情細胞」則是金素香與YURIA兩位演員交替演出，最後VIXX Leo、2AM鄭珍雲參演109號細胞，預計在6月30日到8月23日之間開演。

怎料，卡司才宣布2週，鄭珍雲16日突然宣布下車，音樂劇製作單位Sem Company證實，「參演109號細胞的鄭珍雲演員因行程關係，無法一起參與這次的演出。」Sem Company方面表示，追加的選角後續會再對外公開。

▲《柔美的細胞》漫畫原著點閱率極高。（圖／翻攝自Naver）



《柔美的細胞》漫畫原著在全球享有35億點閱的高人氣，另一方面，戲劇版《柔美的細胞3》近期也在熱播中，僅播出2集就掀起熱議，劇迷直呼「熟悉的味道回來了」、「終於等到了」。