明星演員要失業了！陸串流龍頭宣布「製作AI長劇」取代高成本古偶

記者陳芊秀／綜合報導

大陸市占率最大的串流平台「騰訊視頻」副總裁孫忠懷宣布，平台已經在製作全AI流程的長劇，預計第三季度能正式公開上線。他昨日（15）出席「第11屆中國網絡視聽大會」發表演說，提及已經在開發10幾集的AI劇集、長篇電影，網友紛紛驚呼「AI逐漸取代人」、「長劇不需要活人了是吧」。

▲「騰訊視頻」副總裁孫忠懷宣布，平台已經在製作AI長劇。（圖／翻攝自微博）

首批AI長劇最快年內發表

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據孫忠懷表示，平台已經不滿足於目前市場上常見的AI短劇內容。他直言：「現在大家看到的AI內容一般都是玩梗或者炫創意，30分鐘以上的非常長內容還是很少的。」為填補市場空白，平台目前正開發十幾集的劇集以及長達90分鐘的電影，且強調「全部都是全AI流程做的」。若研發順利，最快將於今年第三季對外亮相。

AI劇加速演員失業潮

有網友分析陸媒報導，指稱騰訊已經在去年底（2025）成立長劇AI部門，專攻古偶、科幻兩個屬於高成本題材，一旦實驗成功，第一個就是取代真人古偶長片。業內認為，平台將率先實現「AI長片」規模化播出，這不僅會改變傳統的影視拍攝模式，更將直接撼動上游製作公司與下游廣告主的重新定價權。

▲AI長劇部門首先製作古裝、科幻題材，網友推測將取代古偶長片。（圖／翻攝自微博）

網：演員明星要失業了

AI短劇到長劇、電影都將全面進行製作，大陸網友感嘆「以後演員明星要失業了」、「好吧，演員的飯碗也不保了」、「AI電影？不就是動畫片」、「以後電影啥的，該不會都沒有演員列表了吧」。有網友反對AI劇集：「支持真人創作、表演，抵制AI長、短劇、電影。誰都不希望以後看到的視頻都是AI，都是假的東西，沒有靈魂的東西。」另一派網友則認為：「期待，終於不用擔心演技問題了。」

▲陸網悲嘆：「演員要失業了。」（圖／翻攝自微博）