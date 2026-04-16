李多慧超寵員工3福利！「深夜還有神級待遇」經紀人：老闆怎那麼優

記者潘慧中／綜合報導

啦啦隊女神李多慧不僅在場上魅力四射，私下對待員工更是福利滿滿。她的經紀人15日在社群網站分享一系列員工福利的紀錄，並且忍不住直誇：「這個老闆怎麼那麼優啊！」

▲李多慧私下超寵員工。（圖／翻攝自Instagram／le_dahye）



從Instagram限時動態中，可以看到李多慧戴著黑框眼鏡、穿著簡約白T，化身「姐姐李大黑」大方請客，不僅把大家「餵飽飽」，還親自買單員工喜歡的衣服。

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▲▼李多慧請員工吃飯，還幫忙買單新衣服。（圖／翻攝自Instagram／le_dahye）



除了添購新衣與正餐，李多慧還請員工喝飲料，事後俏皮地手拿飲料杯對鏡頭擺拍。即便是在忙碌的行程中，她依然維持著笑容，確保身邊的工作人員都受到妥善照顧。

▲李多慧還請員工喝飲料。（圖／翻攝自Instagram／le_dahye）



最令員工驚喜的是，在行程結束後的深夜，李多慧甚至親自擔任司機接送大家。可以看到她神情專注地握著方向盤開車，後座員工受寵若驚地記錄下這一幕，「超搞笑」，完全沒想到身為老闆的她會親自服務到最後。

▲李多慧甚至載員工回家。（圖／翻攝自Instagram／le_dahye）