遭侯怡君告誹謗判3個月　張金鳳隔海怒喊「真理何在」

圖文／鏡週刊

藝人蕭大陸妻子侯怡君遭丈夫前任張金鳳指涉是小三，憤而告上法院，台北地檢署去年7月依《刑法》誹謗罪起訴張金鳳，台北地院15日宣判，依誹謗罪判處張金鳳3月有期徒刑，得易科罰金。可上訴。張金鳳人在希臘旅行，隔海淡定回應：「會上訴。」

張金鳳也感嘆：「如果一直被加害20多年。連想完全切割都不被容許。數十年來不斷地被消遣被騷擾。好不容易找到許多有憑有據的證據，卻不能說出來保護自己，依舊繼續受迫害…那這世界的真理何在。」似乎對現下處境頗多無奈。

蕭大陸和張金鳳曾有一段戀情，兩人感情破局後，張於2021年7月底在電視節目指控感情遭侯怡君介入，表示「她明明是小三，我都沒有說了，我何苦在我結了婚，而且是3年後才去跟媒體說。」

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這番言論讓侯怡君深覺受辱，依《刑法》妨害名譽提出告訴，台北地檢署偵查認為，戀人間相識經過、發展歷程等，都屬於當事人私人領域，而侯怡君雖屬公眾人物，但仍有經營私生活的基本需求，張金鳳在節目的指控明顯侵略侯怡君的私人領域，依誹謗等罪嫌提起公訴。

台北地院先前開庭傳喚蕭大陸及侯怡君2人作證，當時蕭大陸表示，他和侯怡君是在合拍電視劇《九龍傳說》末期後才交往的，但具體時間無法確切記清「時間點不會刻意去記，事隔20幾年了，有誰會刻意去記2個人何時分手？」但他很鐵定斷定和侯怡君交往的時間與張金鳳沒有重疊。

蕭大陸表示，他和張金鳳在《九龍傳說》拍攝前期頻繁吵架，對方不但不歸還鑰匙、不搬家，還找徵信社蒐證跟蹤，卻又拿不出證據，他更直言張金鳳對交往、分手的時間有盲點，只選對自己有利的發言。律師拿出蕭大陸和張金鳳昔日對話，其中蕭曾提到：「給我一個禮拜時間處理」，此話讓律師認為，是2人關係還存在的證明。對此，蕭大陸解釋，處理指的是張金鳳放在他家的東西，不是2人的關係。

蕭大陸證述過程中，張金鳳頻頻搖頭，更直言「他講得沒有一句是真的。」張女指出，《九龍傳說》是1999年9月開拍，侯怡君一開始還會稱呼她大嫂，自己還會幫兩人準備早餐，因為知道蕭大陸總是會順路載侯怡君到片場，沒想到事後兩人打死不認交往，還要她去看精神科，讓她痛苦不堪。



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