蕭煌奇狂開地獄哏！求導演「多拍帥氣左臉」　全場笑翻：雖然我也看不到

記者蕭采薇／台北報導

金曲歌王蕭煌奇替國家影視聽中心跨刀，為台語片70週年系列活動「寶島特產：世界ê台語片」獻唱專屬主題曲。15日他出席單曲《做陣來去看電影》MV全球首映會，一登場就幽默向全場喊話：「今天要來揪大家做陣來『用心』看電影！」

▲蕭煌奇為台語片70週年系列活動「寶島特產：世界ê台語片」獻唱專屬主題曲。（圖／記者劉耿豪攝）

蕭煌奇在首映會上自嘲火力全開，笑稱影視聽中心的影廳大到「像我家客廳一樣」。回憶起兒時在戶外看電影配燒酒螺的難忘時光，他直言能參與這次合作備感榮幸。聊到拍攝MV的趣事，他更透露自己還特別交代導演，要多拍他「最帥的左臉」，接著話鋒一轉狂虧自己：「這樣比較有電影明星的感覺，雖然我自己是也看不到啦！」不愧是地獄列車的車長。

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▲蕭煌奇笑說自己左臉比較帥「有電影明星的感覺」。（圖／記者劉耿豪攝）

拋開悲情路線！洗腦神曲搭台語神作重返光榮

這首別具意義的洗腦新歌由蕭煌奇親自譜曲獻聲、金曲作詞大師武雄填詞。為了打破過去台語歌常見的悲情路線，蕭煌奇特別將電影與人生的喜怒哀樂巧妙結合，打造出輕鬆快樂的氛圍。MV中更驚喜穿插了《大俠梅花鹿》、《王哥柳哥遊台灣》及今年最新修復的《兩相好》等多部珍貴台語片精華。

▲蕭煌奇（左二）現身台語單曲MV《做陣來去看電影》記者會。（圖／記者劉耿豪攝）



國家影視聽中心董事長禇明仁也表示，近年「台灣特有種」的台語片越來越受國際影展與專家關注，今年活動的最大亮點，就是希望將台語片推上全球電影史的座標，邀請大眾透過這些乘載國民記憶的珍貴修復片，一起把台灣歷史課補回來。

全球首部「口述影像」台語片將問世！打造無障礙追劇

此外，影視聽中心更加碼宣布一項暖心喜訊，預計將在2026年年底前，推出全球首部「口述影像版」的台語電影，並提供雙聲道服務。對此，平常也會靠口述影像在串流平台追劇的蕭煌奇大力狂讚，認為這能讓視障朋友透過想像力「身歷其境」，他更熱情推薦一般觀眾到時候也可以試著戴上眼罩，體驗用「聆聽」感受影像故事的獨特魅力。

▲（左起）蕭煌奇、國家影視聽中心董事長禇明仁。（圖／記者劉耿豪攝）

就像新歌裡唱的「親像一台神秘列車，載我遊天下」，中心期盼台語片能再次走入大眾生活。接下來《舊情綿綿》、《兩相好》等經典修復片也將陸續重返大銀幕，邀請影迷進戲院回味專屬台灣的浪漫。