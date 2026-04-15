擁百座歌唱比賽冠軍！　19歲大馬超狂新人強勢出道

▲ 大馬「百冠新聲」劉恩君正式出道。（圖／金牌娛樂/ 無限延伸音樂提供）



記者翁子涵／台北報導

大馬新人劉恩君推出個人首支單曲〈和光同塵〉，年僅19歲的她從念書開始累積了上百場歌唱比賽經驗，至今奪下超過100座冠軍獎盃，他的伯樂陳建寧這次不僅親自填詞譜曲，更來林俊傑及孫燕姿御用編曲Terence Teo、張惠妹及張學友等天王御用金曲獎最佳混音鍾國泰、周杰倫《太陽之子》專輯母帶後期處理工程師陳陸泰，北京國際首席愛樂樂團等最強音樂團隊聯手跨刀為其作嫁。

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▲▼ 大馬「百冠新聲」劉恩君擁有超過百座歌唱比賽冠軍。（圖／金牌娛樂/ 無限延伸音樂提供）



談及這段緣分，劉恩君至今仍覺得像是一場夢，回憶起在《唱爆舞台》總決賽那天，身為首位登場的選手的她在強大壓力下唱完後內心極度忐忑，沒想到當時擔任評審的陳建寧老師竟給出了「絲絲入扣、層次分明」的極高評價，劉恩君興奮地直呼：「那一刻感覺被偶像認可了，給了我極大的信心！」

她透露第一次踏進陳建寧的工作室時，心臟簡直快跳出來，「以前只能在手機螢幕上看到的音樂偶像，竟然就站在我面前！」為了不辜負這份幸運，劉恩君在錄音室反覆磨練，更期望透過這首歌帶領大家找到前進的力量。

從小展現歌唱天賦的劉恩君自六歲就開始接觸音樂，她透露最早自己的音樂啟蒙其實是外婆的歌聲，「我小時候其實是外婆帶大的，她在洗澡及餵我吃飯時都會唱民謠跟老歌給我聽，耳濡目染下，讓我也喜歡上唱歌，還主動跟媽媽說我喜歡唱歌，想學唱歌！」在父母的支持下，開啟她征戰各大歌唱比賽擂台的旅程，她笑說：「每次參加歌唱比賽都是全家人陪著我一起度過，媽媽更是我的『歌唱小老師』，不但每次上歌唱課都會陪著我，還會幫我記著老師所教的東西然後督促我在家練歌！」

