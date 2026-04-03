護理系女神猝逝163天！　黃明志清明節前夕發新歌…歌詞引聯想

記者陳芊秀／綜合報導

大馬歌手黃明志（Namewee）在去年（2025）捲入網紅謝侑芯飯店命案疑雲，後來案情大逆轉，獲判無罪後於年初全面復工，創作新年賀歲歌曲還創下近千萬點閱。他清明節前夕，推出新單曲《你在哪裡？》，令不少人聽完直呼鼻酸，但也引發網友聯想：「是寫給謝侑芯的嗎？」

▲黃明志清明節前夕發新歌。（圖／翻攝自YouTube）

新歌獻給舊公寓的點點滴滴

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黃明志日前在社群平台曬出一連串搬家前的整理裝箱照片，透露已經搬離原本居住的地方，並感性寫道：「我搬家了……，這裡充滿了許多回憶，也陪我創作了許許多多的歌曲，真的很捨不得。」當時他便預告新歌將「獻給在這裡的點點滴滴」，如今新歌〈你在哪裡？〉正式上線。

MV具象化「離開」與「來不及」的遺憾

新歌〈你在哪裡？〉相較黃明志過往作品顯得感性沉靜。歌詞寫下對逝去親人或重要之人的遺憾，歌詞提及「寫了歌都會先唱給妳聽……拼命努力只想搬離這舊公寓」，副歌更唱道：「真的好想妳，真的好想妳，一直在夢裡，一直等著妳，期待某一年、某個月、某個世紀，再一次相遇」。

MV偏冷色調沉鬱風。畫面從搬家前整理打包開始，黃明志在屋中演唱。YouTube歌曲介紹寫下「眨眼兩年半了……，終於也搬家了，很遺憾妳沒能等到跟著我一起住進去的那一天……，第一次在自己住了十多年的舊公寓拍攝MV，希望能將這專屬於我們的回憶記錄下來，封存在這裡。希望妳現在過得比以前開心，沒有病痛折磨，沒有生老病死。我相信有一天，我們一定會再相遇」。

▲黃明志新歌MV呈現搬家情境，懷念離去的人，畫面沉鬱低調。（圖／翻攝自YouTube）

網揣測是否懷念猝逝護理系女神

由於「護理系女神」謝侑芯於2025年10月22日在馬來西亞下榻飯店猝逝，至今已過163天，黃明志選擇在此時推出歌曲，引發外界揣測是否有懷念的成分存在，同時也有人推測是黃明志離世3年的愛犬「亞麻比」。對此他並未正面回應。