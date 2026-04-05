《陽光女子合唱團》領1800萬補助稱「中國台灣」　金馬主席張震發聲

記者黃庠棻／台北報導

國片《陽光女子合唱團》全台票房突破7.5億，該片領取合計超過1800萬元的補助金，4月4日在中國上映，日前在微博宣傳時寫下「成為中國台灣地區華語片影史票房冠軍」，首映當天獲得約209.4萬的綜合票房。今（5）日金馬執委會主席張震出席活動時，被問到此事也正面做出回應。

▲張震。（圖／記者周宸亘攝）

張震今（5）日和金士傑、賴聲川、丁乃笙一同出席《舞台與時間之間──江濱柳的四十年》講座活動。他在去年以《幸福之路》獲得人生第二座金馬影帝獎座，後續接任金馬獎執委會主席。

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▲張震。（圖／記者周宸亘攝）

對於近期《陽光女子合唱團》進軍大陸的爭議，張震認為觀眾對影視作品背後的製作與投資結構，確實不一定需要全面了解，但若能多一點認識與理解，對觀影而言也是一種學習與累積，他也指出「每部作品的完成需仰賴各領域專業人員的共同努力，才能呈現最終成果」。

▲張震。（圖／記者周宸亘攝）

不僅如此，張震也被問到投資來源是否影響作品本身，他表示「不必過度放大與解讀」，並強調團隊在過程中的各種決定，都是以讓作品更完善為出發點。最後，他建議觀眾可以回歸作品本身「我們就看螢幕上最後呈現的成品就好。」