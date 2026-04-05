獨家／SJ演唱會出事！欄杆突斷掉「粉絲1樓墜到B1」　始源衝上前關心

記者吳睿慈／台北報導

韓流帝王Super Junior迎來出道20周年，他們展開Super Show 10，近日在首爾舉辦安可場，5日唱到第三天最後一場，怎料，二安的時候就出事了。他們結束第一輪安可後，成功被喚出唱第二次安可，此時厲旭走到粉絲前方準備握手，沒想到現場一陣混亂欄杆斷掉，一排粉絲當場從1樓墜落到B1，厲旭當場嚇死，緊急衝去找工作人員幫忙。

▲SJ近日在首爾舉辦安可演唱會。（圖／讀者提供）



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Super Junior近日一連三天在首爾舉辦安可場，沒想到，演唱會尾聲發生嚴重事故，厲旭在二安時，靠近粉絲打算握手，怎料，保護歌迷的欄杆當場斷掉，一排粉絲從1樓墜到B1，厲旭本人嚇到抱頭，緊急衝去找工作人員幫忙。

▲此時欄杆已經斷掉，粉絲墜到B1，始源急忙關心。（圖／讀者提供）

據現場粉絲向《ETtoday》透露，掉下去的粉絲紛紛被抬出去，但由於演唱會已經是進行到最尾聲了，很多人沒有發現意外發生，除了厲旭目睹意外發生緊急找工作人員，東海、始源也有發現，並關心歌迷安危。

只是演唱會正值尾聲，很多人沒發現，是到了結束後，歌迷間才討論另一側出事了，急忙關心現場狀況，目前意外發生當下的相關影片也在網路上開始傳開。