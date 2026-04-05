記者田暐瑋／綜合報導

韓國電影導演金昌民去年因遭毆打傷重不治離世，如今案件大逆轉，其實是遭拖行、持續施暴，殘忍畫面震驚社會，此事件後，其中一名加害者被爆還發表了一首嘻哈歌曲，引發了公憤。

金昌民去年11月遭到一群惡煞施暴致死，但近日在網路社群和YouTube等平台上，兩名20多歲加害者的照片和個人資訊被廣泛傳播，其中A加害者上個月初與朋友一起發行了一首嘻哈歌曲，歌詞寫道「純真的我已經不在了」和「變成像混混一樣的傢伙」，有人聲稱這些加害者是活動於京畿道地區的暴力組織成員，但該組織已對此予以否認。

▲金昌民遭6人活活打死。（圖／翻攝自JTBC）



[廣告]請繼續往下閱讀...

金昌民導演在去年10月20日與兒子一起去餐廳吃飯時，捲入了暴力事件，他失去意識並被送往醫院，但因腦出血被判定為腦死，最終通過器官捐贈拯救了四名生命後離世，CCTV畫面清楚記錄了金導演遭到無施暴的過程。當時在場的一名目擊者表示：「加害者一行總共有六人，受害者再次進入後遭到一方壓制。」根據家屬的說法，目前尚未收到加害者的任何道歉或聯繫，特別是與他一起在暴行現場的自閉症兒子，據說至今仍不知道父親的去世消息。