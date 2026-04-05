大蛇丸放閃不藏了！女友愛相隨北上「現身甜蜜約會」　鬆口結婚計劃

記者孟育民／台北報導

百萬YouTuber大蛇丸2024年9月無預警宣布擺脫維持31年的單身生活，喜獲各方祝福。他今（5日）和「環島幫」成員胡椒、Fred、騏哥出席動漫活動，現場和女僕大方互動，害羞直言：「香香的好開心！」隨後也笑說：「我工作上都有先和女友講好，我都有事前報備，她不會吃醋！」

▲▼YOUTUBER洋蔥、大蛇丸、胡椒、Fred、騏哥和女僕互動。（圖／記者周宸亘攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

談到感情近況，大蛇丸坦言目前與女友關係穩定、相當甜蜜，「她等等就會來找我玩，已經到台北了，我們約好一起吃晚餐。」字裡行間藏不住幸福感。不過他一向低調保護女友，至今仍未公開對方長相，面對外界好奇，他再度強調：「還是沒有打算讓她露臉，不想影響她太多，否則壓力會很大。」即使戀情曝光，他仍維持一貫做自己，讓身邊好友都忍不住誇讚。

▲大蛇丸如今和女友感情穩定。（圖／記者周宸亘攝）

如今蛇丸事業感情兩得意，2024年更在屏東砸下2750萬買下百坪透天厝，被問是否有打算走人邁入人生下一步？他坦言：「我當然有結婚計劃，但應該短時間不會，可能3、4年看看，現在工作太忙了。」