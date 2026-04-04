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專訪／許效舜心疼澎恰恰2.4億鉅債！　天王暖挺吐私下現況：他沒跑、還在努力

記者蕭采薇／專訪

在演藝圈這個光怪陸離、永遠只見新人笑不見舊人哭的殘酷舞台上，能夠生存超過三十年並持續站在頂峰，絕對需要異於常人的強大心智。在喜劇電影《NO GOOD！歐吉桑》中同台飆戲的李國煌、許效舜與李銘順，三人的演藝年資加起來超過一百年。

▲▼李銘順、李國煌、許效舜《NO GOOD！歐吉桑》專訪。（圖／記者周宸亘攝）

▲（左起）李銘順、許效舜、李國煌在電影《NO GOOD！歐吉桑》中，一同開啟第二人生。（圖／記者周宸亘攝）

當《ETtoday星光雲》與這三位「頂級歐吉桑」坐下來深談人生低谷時，他們收起了片場的互虧與嬉鬧，字字句句都透著歲月淬鍊出的血淚智慧。而許效舜更罕見地主動提及了深陷債務泥淖的恩師澎恰恰，言語間滿是心疼與敬佩。

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李國煌的谷底哲學：來到最高峰才是最痛苦的，因為你要懂得維持

談到人生低潮，曾歷經星海浮沉、如今已是新加坡家喻戶曉的喜劇天王李國煌說：「我覺得人一定有高高低低，可是在最低的時候，反而是最好的時候，因為你還有機會再往上爬。」

▲▼李銘順、李國煌、許效舜《NO GOOD！歐吉桑》專訪。（圖／記者周宸亘攝）

▲李國煌是新加坡喜劇天王，但他也認為，人生最高峰才是最痛苦的時候。（圖／記者周宸亘攝）

他坦言：「當你來到最高峰的時候，其實才是最痛苦的。因為你要怎麼維持？真的！人家說創業難，守業更難。如果你真的沒辦法維持，從那一個點掉下來，你真的就是沒有那個心情跟戰鬥力去繼續再爬上來。」

對李國煌而言，低潮並不可怕，可怕的是失去自救的能力。「來到最低點，只要你還繼續往前走就不可怕。人最怕的是輸給自己，而不是輸給別人。」

李銘順在一旁深表認同地接話：「不管走到什麼低潮，自救是很重要的。不要去一直想說誰來幫你，你自己自救你才會過那個坎。其實這個坎是你成功之母，你有經歷過這個低潮，你才會走到那邊。最怕的就是蔓延，怪東怪西就是不會怪自己，真的。」

▲▼李銘順、李國煌、許效舜《NO GOOD！歐吉桑》專訪。（圖／記者周宸亘攝）

▲（左起）李銘順、許效舜、李國煌戲中是死黨，戲外也是火花不斷。（圖／記者周宸亘攝）

許效舜談恩師澎恰恰：他沒跑，他還在努力翻轉中

順著「面對低潮與債務」的話題，許效舜發揮了喜劇演員獨有的幽默感來化解沉重：「低潮有兩個面向。如果以當代的AI科技，就把你的不如意全放進『D槽』裡面！」

他主動提起了自己的恩師「澎哥」澎恰恰。這幾年，澎恰恰因投資電影失利欠下高達2.4億的鉅額債務，頻頻躍上社會版面，成為大眾茶餘飯後的焦點。身為澎恰恰最親近的徒弟與戰友，許效舜沒有迴避，反而以極大的包容為恩師發聲。

▲▼李銘順、李國煌、許效舜《NO GOOD！歐吉桑》專訪。（圖／記者周宸亘攝）

▲許效舜已過耳順之年，但身上還有四個節目，每週還要出外景，辛苦但也樂在其中。（圖／記者周宸亘攝）

「就澎哥！他兒子是富二代，負債的二代！」許效舜先是用了一句苦中作樂的玩笑，隨即語重心長地說：「我師父說，我要經常提醒他。他就一直會往前走，我意思就是說，他也一直都很努力。他其實真的是讓大家看到他的努力，他現在有很多事情是在翻轉中。然後呢，其他的事也要繼續再做。那所以大家給他機會。」

看著澎恰恰一把年紀仍為了還債四處奔波，李國煌也深感敬佩，給予溫暖的聲援：「我看他現在像澎哥，他現在繼續去做直播也好、《超級夜總會》也好，人又沒跑，又在那邊（打拚）。那你這想一下，如果整天待在舜哥的家就這樣愁眉苦臉，等舜哥放工回來，他什麼都不做，然後他的債務怎麼去清掉？」

▲▼ 獨家訪問 藝人澎恰恰，王雷與江泳錡一起直播帶貨-彭恰恰 。（圖／記者黃克翔攝）

▲澎恰恰是許效舜的師傅，如今仍努力償還債務。（圖／資料照／記者黃克翔攝）

李銘順也感嘆：「人生的變數很多，一次的變數並不代表終身的失敗。」字字句句，流露出這群演藝圈老將們惺惺相惜的革命情感。

拒絕負能量的「無齡感」！3影帝的演藝圈長壽秘訣

能夠挺過風風雨雨，三位大哥如今都保持著極高的精神水位。當被問到如何在高壓的外景節目與片場中維持體力？他們笑稱自己是「無齡感」的歐吉桑。入行30年的李銘順笑說自己是三人中「最資淺」的。

入行37年的李國煌說：「所以我們都用37年前的體力，來做37年後的工作。喜歡就是這樣，我們是幸運的。」而即使工作滿檔、錄影辛勞，許效舜分享了自己每天早上的儀式感：「我把每一天當作是我很快休息的那一天。今天做完，明天可以休息了。其實明天沒有休息，今天又是我的聖戰的一天！我早上起來一定會在鏡子前面說：『加油！今天是最美的一天。今天我要讓所有的收看我的節目的每一個人都得到他要得到的。』」

▲▼李銘順、李國煌、許效舜《NO GOOD！歐吉桑》專訪。（圖／記者周宸亘攝）

▲（左起）李銘順、許效舜、李國煌受訪時歡笑不斷。（圖／記者周宸亘攝）

不過喜劇泰斗的基因立刻發作，許效舜打趣補充：「我站在舞台上面，我不是在想說今天做完可以領多少錢，絕對不是。但是沒有領我絕對不去！」引來全場哄堂大笑。他隨後感性強調：「我們都很願意，這輩子擁有什麼可以跟大家分享，分享你們開心我們更快樂。我們先具備自己擁有的那種開心，才能分享那個快樂。」

李國煌則點出了演員在片場最忌諱的「魔咒」——算日子。「我們是服務業，人最怕就是算日子。今天第一天，想著還有29天殺青；明天第二天，想著還有28天……太苦了！」李國煌直言：「你不要想，每天做，突然就發現現在剩三天就收了。」

▲▼李銘順、李國煌、許效舜《NO GOOD！歐吉桑》專訪。（圖／記者周宸亘攝）

▲李銘順演技深厚，能搞笑也能演正戲。（圖／記者周宸亘攝）

李銘順也附和：「千萬不要去算它。只有不快樂的人才會一直算，要享受其中。就算一個環境裡面有負能量存在，只要一些正能量一進去的話，就會轉變。」就如同電影《NO GOOD！歐吉桑》也是讓人笑看人生逆境，電影將於4月10日上映。

 

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NO GOOD！歐吉桑李銘順李國煌許效舜澎恰恰

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