雪碧「不是奶大就是娘」　狠批台AV女優不自律：別怪粉絲愛看日本的

記者蔡宜芳／綜合報導

華語成人平台「麻豆傳媒」於2日宣布結束營運，引發網友熱烈議論。而「情色教主」雪碧（方祺媛）4日也對此發表看法，直言台灣部分女優缺乏對職業的尊重，「真的不要怪粉絲愛看日本的。」

▲雪碧4日分享對於台灣成人產業的看法。（圖／翻攝自Facebook／真雪碧 無雙ss﻿）

雪碧在貼文中表示，她認為做什麼工作，就得尊重這份工作，自己看過這麼多本土女優，有些人連基本的外型都不做管理，「至少你的臉也要進廠維修一下吧，身材管理也要好一點了！」直言「不是奶大就是娘」。

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雪碧以自己為例，透露為了維持最佳狀態，體重從未超過46公斤，臉部保養更經歷了至少五十幾次的「進廠維修」，這是她對粉絲和自己的尊重與自律，「真的不要怪粉絲愛看日本的，連我自己都愛看……」

▲雪碧表示自己的體重長年維持在46公斤以下。（圖／翻攝自Facebook／真雪碧 無雙ss﻿）

【雪碧社群全文】

嗯……我看了台灣這麼多AV的女優，

覺得做什麼工作

要對這個工作要有尊重。

至少你的臉也要進廠維修一下吧，

身材管理也要好一點了！

不是奶大就是娘，我就舉例我自己，身材管理完全沒有超過46公斤，臉部保養進廠維修至少五十幾次，這是我對我的粉絲跟對我自己的一個尊重跟自律！真的不要怪粉絲愛看日本的，連我自己都愛看……