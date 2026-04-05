j-hope親姊消失5個月！遺憾近況曝　不久前流產：努力淡定地接受⋯

記者吳睿慈／綜合報導

南韓人氣YouTuber MEJIWOO（미지우）擁有238萬訂閱者，她除了是知名的網路紅人，還有位巨星弟弟j-hope，曾經出演Netflix實境節目《激讚網紅》揭曉自己的真實身份，掀起熱烈討論。她2021年嫁給圈外人，平時經常透過頻道與粉絲互動，怎料，最近消失近4、5個月，直到4日才重新更新影片，坦言這段期間去做了試管，首次挑戰卻宣告失敗面臨流產，花了數月重振，再次回到粉絲面前。

▲j-hope親姊消失5個月，坦言不久前流產。（圖／翻攝自MEJIWOO YouTube）

MEJIWOO於2021年結婚，當時弟弟j-hope現身婚禮還造成轟動，只是她最後一支影片停在2025年11月，將近5個月沒再更新，令粉絲非常擔心。直到4日，她再度更新影片，向粉絲分享近況，「我從去年11月就開始嘗試做試管嬰兒，不久前第一次植入了，但沒能成功，就是俗稱的『化學懷孕』（屬於非常早期的流產階段），第一次嘗試很可惜是個遺憾的消息。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼j-hope親姊這段時間都在調身體，正在考慮做第二次試管。（圖／翻攝自MEJIWOO YouTube）



面臨流產，MEJIWOO花了數月才調適好心情，「聽說這是非常常見的狀況，我本來也想就這樣淡定地接受，雖然有努力（接受），卻做不太到，只是現在是真的已經沒問題了，也用心地照顧好身體，所以粉絲們不要太擔心。」

原本不想提及過於私人的事情，但MEJIWOO影片會與粉絲分享日常，做試管的紀錄過程難免會佔多數，再加上她坦言，目前正在考慮第二次取卵與植入，可能不久後就會再度嘗試，因此還是決定與粉絲分享自己的狀況。她也希望透過自己的影片，可以給予面臨相同困境的人一點幫助。