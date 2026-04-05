曾沛慈《浪姐7》唱〈夠愛〉有譜？　謝和弦妻鬆口1條件：會請他考慮

記者蔡宜芳／綜合報導

歌手謝和弦先前為〈夠愛〉一曲版權，和陳德修（脩）大打官司，他也透過經紀公司馬槽音樂明令拒絕授權歌詞。近來，終極系列的女主角曾沛慈參加《乘風2026》（浪姐7），讓不少觀眾都希望能聽到她演唱〈夠愛〉。對此，謝和弦的老婆兼老闆陳緗妮，5日也鬆口給出條件。

▲曾沛慈在宣布參加《浪姐7》後，謝和弦方表示拒絕授權〈夠愛〉的歌詞演出。（圖／翻攝自Instagram／tseng_pets_ohyeah、liyameowcat）

馬槽音樂日前發出聲明，除了強調自2021年10月31日起，就已正式停止〈夠愛〉一詞的全球授權，也特別表示拒絕授權曾沛慈在《乘風2026》節目中演出〈夠愛〉，引發網友熱烈議論。

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▲馬槽音樂聲明。（圖／翻攝自Instagram／mdfmusic.official）

對此，有不少網友在看完曾沛慈的第一個舞台後，紛紛表示希望電視台能夠去買〈夠愛〉的版權，好讓曾沛慈演唱，該話題也飆上微博熱搜文娛榜前五十名。而陳緗妮在得知後，也於社群轉發熱搜截圖，表示：「各位加油！若衝到微博熱搜第一位的話，我會請謝和弦好好重新考慮一下的。」

▲陳緗妮發文。（圖／翻攝自Instagram／mdfmusic.official）