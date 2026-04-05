柯震東《乩身》「吞尪仔標」引熱議！釣出本尊現身揭秘：滿好吃的

記者黃庠棻／台北報導

Netflix原創奇幻民俗動作影集《乩身》改編自同名人氣漫畫與小說，融合台灣宮廟文化、傳統信仰與現代奇幻敘事，打造獨具風格的「東方驅魔神探」世界觀。由柯震東、王柏傑、薛仕凌、陳姸霏、楊銘威、陳以文等人主演，2日上線後掀起許多討論。

▲《乩身》已在2日上線。（圖／Netflix提供）

—-------------------以下有雷-----------------------

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柯震東在《乩身》中，因為年少犯下無法挽回的罪，害得自己的父母在地獄替他贖罪，他為了讓爸媽在地獄過得好一點，接受三太子（王柏傑飾）的要求成為他在陽間的乩身，而他在解決各種「鬼差事」的過程，如果遇到太過棘手的狀況，便會吞下三太子給他的「尪仔標」。

▲柯震東在《乩身》與王柏傑有許多對手戲。（圖／Netflix提供）

對此，有網友在播出之後疑惑問道「很好奇柯震東那個尪仔標吃進去是真的吞進去嗎？不用吐出來嗎？」也釣出柯震東親自現身回覆，解答「其實那些（尪仔標）都是餅乾」，更笑說「收視率好的話我會建議他們出周邊，滿好吃的」。

▲柯震東親自回覆網友的 《乩身》問題。（圖／翻攝自Threads）

《乩身》劇情講述韓杰（柯震東飾）因兒時犯下無法挽回的過錯，成為三太子（王柏傑飾）在人間的乩身，替神明賣命贖罪，專門處理滯留人間的孤魂野鬼與各式靈異事件。在一次次「鬼差事」中，他遇上呆萌樂觀的女大生葉子（陳姸霏飾），並與擁有陰陽眼的刑警張泯（楊銘威飾）攜手辦案，逐漸揭開隱藏在都市角落的異界暗流。

▲柯震東主演《乩身》，上線之後獲得好評。（圖／記者黃克翔攝）

隨著案件層層深入，眾人發現這些看似零散的靈異事件，背後竟與神秘大魔王「六梵」息息相關。六梵暗中操控邪派教主陳七殺（陳以文飾），更進一步找上作惡多端的殺人犯吳天機（薛仕凌飾）成為新的乩身，使人間與靈界的界線逐漸崩解。

▲《乩身》已在2日上線。（圖／Netflix提供）

當善惡勢力全面交鋒，韓杰不僅要面對更強大的敵人，也必須在贖罪、信仰與自我意志之間做出抉擇。究竟命運是早已註定，還是可以改寫？《乩身》已在Netflix上線。

▲《乩身》已在2日上線。（圖／Netflix提供）