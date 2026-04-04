女團出道夢碎！Mirae突被證實死訊享年35歲　好友慟：她離開了

記者吳睿慈／綜合報導

南韓娛樂圈再度傳來悲報！前女團SWALLA成員Mirae（音譯：尹未來，윤미래）突在4日傳來離世消息，享年35歲。她的隊友兼好友金荷娜（김하나）證實死訊，沉痛哀悼「漂亮的未來姐姐，等等見」，並公開靈堂照，令歌迷震驚不已。

▲Mirae突被證實死訊享年35歲。（圖／翻攝自金荷娜IG）



Mirae原預計2019年透過4人女團SWALLA出道，但團體後來出道計劃受阻，她的星夢未完成，最後轉換跑道成為舞者，依舊有很多粉絲支持，沒想到，近來突傳死訊，隊友兼好友金荷娜（김하나）證實「和我有著10多年夥伴、室友情誼的未來姐姐，展開了一段很長的旅遊，先離開了。」

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金荷娜擔任喪主，打起精神送好友最後一程，難過哀悼「平時姐姐既華麗又美麗，她喜歡熱鬧氛圍，我希望姐姐新的旅程路上，可以閃閃亮亮又美麗充滿著熱鬧的氛圍」，盼望親朋好友來到靈堂送Mirae最後一程。

▲Mirae沒能實現女團夢，後來轉到幕後當舞者。（圖／翻攝自金荷娜IG）



Mirae雖然未能出道成功，但當時團體在籌備期，已經累積不少粉絲關注，如今驟逝消息傳出，令韓網錯愕不已。針對她的離世原因，目前家屬、好友並未詳細透露。