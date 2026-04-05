李濬榮帥炸！來台挑戰「樟之細路」險崩潰　下秒手劈西瓜男友力爆棚

記者孟育民／台北報導

彭小刀、肌肉山山攜手韓國女神金荷娜及南優賢、李濬榮在跨國實境節目《細細山路私密達》中，組成「細細山路小隊」，展開10天挑戰10條客家古道的任務。最新一集，小隊直攻「樟之細路」中最令人聞風喪膽的楔隘古道，面對幾近垂直、必須依靠繩索攀爬的陡峭山壁，眾人幾近崩潰，忍不住直呼：「這根本魔王等級！」堪稱開播以來最硬派挑戰。

▲▼金荷娜、肌肉山山、南優賢、李濬榮、彭小刀體驗客家文化。（圖／客家電視台提供）

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好不容易挺過極限關卡，小隊轉往體驗客庄生活，試圖舒緩緊繃神經，李濬榮現場加碼演出「手劈西瓜」，俐落出手，西瓜瞬間裂開，展現驚人爆發力，讓全場驚呼連連，接著挑戰劈柴時更是氣勢全開，動作乾淨俐落，架勢與實力兼具，成功展現滿滿「男友力」，瞬間成為全場焦點。

▲李濬榮展現男友力。（圖／客家電視台提供）

最後，成員們圍坐一桌挑戰製作客家點心「牛汶水」，看似簡單卻極度考驗手感與耐力，眾人揉捏糯米糰揉到滿頭大汗。金荷娜一度將糯米糰用力甩在竹篩上，讓李濬榮忍不住開玩笑吐槽：「姐是惱羞成怒嗎？」一句話再度引爆笑聲，也替辛苦行程劃下輕鬆句點。